Honigfälschern einen Schritt voraus / BEEsharing analysiert jeden Honig auf Zusammensetzung und Herkunft / Neue Services für Händler und Imker

Hamburg (ots) - Honig gehört zu den am meisten gefälschtenLebensmitteln weltweit. Gefälscht werden nicht nur die Angaben zuHerkunft und Sorten. In vielen Fällen wird der Honig durch Beimischenvon billigen Zuckerarten gepanscht. Gleichzeitig setzt günstige Wareaus dem Ausland heimische Imker unter enormen wirtschaftlichen Druck.Im Kampf gegen die Betrüger setzt das Netzwerk BEEsharing aufTransparenz.Hochwertige Güter rufen Fälscher auf den Plan. Darunter leidenehrliche Produzenten ebenso wie Händler und Endverbraucher.Transparenz schafft hier Vertrauen. Aus diesem Grund analysiertBEEsharing jeden eingekauften Honig auf Zusammensetzung und Herkunft."Käufer können sich auf die Herkunft und Qualität der Warenverlassen," erklärt Otmar Trenk, Gründer von BEEsharing und selbstzertifizierter Bestäubungsimker. Das Unternehmen vermarktet nebenregionalen Produkten auch ausgefallene Honige aus aller Welt, wie zumBeispiel französischer Lavendelhonig oder der seltene Manukahonig ausNeuseeland. "Zu den kooperierenden Produzenten und Lieferantenbestehen enge Beziehungen. Teilweise kann die Herkunft bis zu denBlühflächen zurückverfolgt werden", ergänzt BEEsharing-MitgründerNils Gerber.Darüber hinaus bietet das Netzwerk Imkern Hilfestellung bei derVermarktung. Denn Billigware aus dem Ausland setzt heimische Imkerzunehmend unter einen enormen Preisdruck. Das führt in vielen Fällendazu, dass der heimische Honig viel zu günstig verkauft wird. DieFolge ist, dass viele Imker nicht kostendeckend arbeiten, geschweigedenn von ihrer Arbeit leben können. "Dem Endverbraucher ist oftschwer zu vermitteln, dass er für ein qualitativ hochwertigesregionales Lebensmittel einen höheren Preis bezahlen soll, wenn erfür sehr viel weniger Geld ein vermeintlich gleichwertiges Produkterhält. Die Honig- und Vermarktungsexperten von BEEsharingunterstützen Imker dabei, ihre Erzeugnisse zu fairen Preisen zuvermarkten.Das BEEsharing-Netzwerk bietet teilnehmenden Imkern zudemverschiedene Dienstleistungen rund um die Themen Bestäubung,Honigproduktion und Logistik sowie eine große Auswahl an hochwertigenProdukten an. Dazu gehört auch hochwertiges Bienenfutter, denn nachder Honigernte füttern Imker Ihre Bienen, damit diese gut durch denWinter kommen.Ab September schaltet die Plattform www.BEEsharing.eu noch weitereServices frei. Um die Vermarktung auch digital zu verbessern,arbeitet BEEsharing seit Jahresbeginn an einem innovativen Feature;ein Vergleichsportal mit integrierter Marktplatzfunktion. "Dies wirdden Imkern ermöglichen, die Regionalität und Qualität ihrerBienenprodukte transparent zu kommunizieren, um angemessene Preise zuerzielen", so BEEsharing-Gründer Trenk.Über www.beesharing.euBEEsharing ist das weltweit erste Online-Netzwerk, auf dem sichImker, Landwirte und Bienenfreunde vernetzen und austauschen können.Obst- und Gemüsebauern können in Deutschland, Österreich undNorditalien die erforderliche Bestäubungsleistung über die Plattformmit regionalen Bienenvölkern sowie mit Hummeln und Mauerbienenabdecken. Neben der digitalen Vermittlung der Bienenvölker kümmertsich BEEsharing um die behördliche An- und Abmeldung derBienentransporte und deren Durchführung bis hin zur Bereitstellungvon fachspezifischem Wissen rund um Bienen und Bestäubung. Menschen,die sich im Kampf gegen das Bienensterben einbringen wollen, könnenauf www.beesharing.eu auch eine Bienenpatenschaft übernehmen. DasHamburger Start-up-Unternehmen wurde 2014 von den drei Imkern OtmarTrenk, Wolfgang Reuter und Nils Gerber gegründet.Weitere Informationen:BEEsharing P.A.L.S. GmbHNils GerberJaffestr. 621109 HamburgTel.: +49 40 18017440Mobil: +49 173 522 97 15nilsgerber@beesharing.euPresse- und Öffentlichkeitsarbeit:Thöring & StuhrPartnerschaft für KommunikationsberatungArne StuhrMittelweg 14220148 HamburgTel.: +49 40 207 6969 83Mobil: +49 177 305 51 94arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: BEEsharing P.A.L.S. GmbH, übermittelt durch news aktuell