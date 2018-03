Honig gegen Heuschnupfen: Experten raten ab (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Pollenallergikern wird von Bekannten oder im Internet zuweileneine Honig-Kur als Naturheilmittel gegen Heuschnupfen empfohlen."Davon raten wir dingend ab", betont Sonja Lämmel,Ernährungswissenschaftlerin beim Deutschen Allergie- und Asthmabund(DAAB), im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Hintergrund desTipps: Im Honig steckt jede Menge Blütenstaub. Anhänger dieserTherapie sind überzeugt, dass sich das Immunsystem durch regelmäßigeHonig-Einnahme an umherfliegende Pollen gewöhnen kann. Lämmel betontaber: "Die Konzentration und die Sorte der Pollen, die man dabei zusich nimmt, lässt sich nur schwer genau voraussagen." Bekommt man zuwenig ab, passiert nichts. Ist die Konzentration zu hoch, kann dasdie allergische Reaktion sogar verstärken.Lange Zeit galt Kalzium als Mittel der Wahl gegenHeuschnupfen-Beschwerden - zu Unrecht, wie der Vizepräsident desÄrzteverbands Deutscher Allergologen, Professor Thomas Fuchs,erklärt. "Kalziumpräparate sind nicht in der Lage, einePollenallergie zu mildern oder zu verhindern." Fuchs rät sogardringend davon ab, Heuschnupfen auf eigene Faust mit einergroßzügigen Portion Kalzium zu behandeln. Denn eine zu hohe Zufuhrschadet dem Körper und kann womöglich Verkalkungen der Herzgefäßefördern, wie Untersuchungen zeigen.Beschwerden lassen sich jedoch unter anderem mit Antihistaminikaoder kortisonhaltigen Sprays lindern. Ausführliche Informationen dazufinden Leser in der Titelgeschichte der neuen "Apotheken Umschau".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 3/2018 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell