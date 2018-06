Honig der Imkerei Ahrens ausgezeichnet als Kulinarischer Botschafter Niedersachsen / Imker möchte auf Insektensterben aufmerksam machen (FOTO)

Faßberg (ots) -Triple!Bereits zum Dritten mal wurden jetzt Honige der Imkerei Ahrens alsKulinarische Botschafter Niedersachsens ausgezeichnet - in diesemJahr ein Set bestehend aus Waldhonig, Rapshonig und Heidehonig.Ministerpräsident Stephan Weil überreichte die Urkunde in derfeierlichen Prämierungsveranstaltung an Imkermeister Klaus Ahrens."Die Auszeichnung steht für die herausragende Vielfaltregionaltypischer Spezialitäten und für Genuss aus unserem Land",sagte Weil vor gut 250 Unternehmern und Gästen der feierlichenPrämierungsveranstaltung.Mit dem Aufdruck "Bienen helfen Blumen Pflanzen" und "Kaufen SieHonig von regionalen Imkereien" möchte der Imker auf die Problemeunserer Insekten hinweisen. Dabei ist dem engagierten Vizepräsidentendes Deutschen Berufs- und Erwerbsimkerbundes wichtig, dass wir alleetwas tun müssen - Verbraucher, Landwirtschaft und Politik. "DieAuszeichnung gibt mir wieder die Möglichkeit, mit der Politik insGespräch zu kommen. Termine sind mit Umwelt- undLandwirtschaftsministerium vereinbart. Wichtig für die Insekten -aber auch für meinen Betrieb in Faßberg - ist, da mein Sohn geradeseine Ausbildung zum Imker absolviert, um die über 100 JährigeTradition weiterzuführen, dass sich die Lebensumstände der Insektenwieder verbessern."Alle Kulinarischen Botschafter Niedersachsen sind Lebensmittel,die sensorisch, d. h. in Geschmack, Aussehen, Geruch und Haptik,deutlich überdurchschnittlich in der jeweiligen Produktkategoriebewertet wurden und deshalb beispielgebend sind. Sie müssenmeisterlich in kompromissloser Qualität hergestellt werden und dürfenkeine schönenden oder verbilligenden Zusatzstoffe, Hilfs- oderFüllstoffe enthalten. Weitere Auswahlkriterien sind die Produktideeund eine authentische, transparente Produkt- undUnternehmensgeschichte. Außerdem müssen die wesentlichen namens- undgeschmacksgebenden Inhaltsstoffe so weit wie möglich ausNiedersachsen stammen und die Produkte müssen auch in Niedersachsenhergestellt werden. Ausgewählt wurden die Siegerprodukte von einerunabhängigen Fachjury, in der Spitzenköche, Sensorik-Experten,Marketing-Fachleute und Produktentwickler mitwirken. Beworben hattensich in diesem Jahr insgesamt 95 niedersächsische Unternehmen mit 170verschiedenen Produkten.Der Wettbewerb "Kulinarisches Niedersachsen" ist einErfolgsmodell. Seit 2010 haben niedersächsischeLebensmittelhersteller rund 1.300 Lebensmittel zur Begutachtung undVerkostung eingereicht. Rund 300 Produkte wurden seitherausgezeichnet. Das Zeichen "Kulinarischer Botschafter Niedersachsen"wird zunehmend auch im Lebensmitteleinzelhandel beachtet. Es stehtfür Exzellenz, regionale Herkunft und Produktverantwortung.Pressekontakt:Imkermeister Klaus AhrensHaußelbergweg 5429328 Faßbergwww.imkerei-ahrens.demail@imkerei-ahrens.deOriginal-Content von: Imkerei Ahrens, übermittelt durch news aktuell