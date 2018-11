Die Hongqiao Foren der CIIE und unterstützende Aktivitäten sind bereit zu brillieren

Schanghai (ots/PRNewswire) -Das Forum wird aus mehreren Unterforen mit Themen wie "Handel undOffenheit", "Handel und Innovation" und "Handel und Investition"bestehen. Große Namen in der globalen Geschäftswelt undFührungskräfte von renommierten internationalen Organisationen,darunter Bill Gates von TerraPower und Jack Ma von Alibaba, Dean ZhuMin vom National Institute of Financial Research der TsinghuaUniversity sowie Mukhisa Kituyi, Generalsekretär der UNO-Konferenzfür Handel und Entwicklung (UNCTAD), werden zu den Teilnehmerngehören.Diese Foren werden detaillierte Fragen behandeln, beispielsweisewie man die Freiheit und die Zweckmäßigkeit von Handel undInvestitionen erhöhen kann, wie man eine offene Wirtschaft aufbauenkann, wie man neues Wachstum im Handel durch Dienstleistungshandel,die digitale Wirtschaft, E-Commerce und anderes fördern kann und wieman eine Zukunft mit nachhaltigem Wirtschafts- und Handelswachstumaufbauen kann.Ein Unterforum, das "International Financial Media and Think TankForum", wird Vertreter und Redakteure von bedeutenden internationalenFinanzmedien, Vertreter von nationalen Kultur- undKommunikationsbüros und Thinktank-Experten präsentieren, diezusammenkommen, um über Kommunikation und die Rolle von Thinktanks inaufkommenden offenen Volkswirtschaften zu sprechen.Staatsoberhäupter aus verschiedenen Ländern werden an derEröffnungsfeier des Hongqiao Forum teilnehmen. Wichtige Gäste ausPolitik, Wirtschaft und anderen Sektoren werden bei den UnterforenGrundsatzreden halten. Es wird ebenfalls Seminare undDiskussionsrunden geben, an denen prominente Experten undRegierungsbeamte aus der ganzen Welt teilnehmen werden.Zusätzlich zum Hongqiao Forum wird es während der ersten CIIE, dievom 5. bis 10. November stattfinden wird, mehr als 100 unterstützendeVeranstaltungen geben. Die von an der CIIE teilnehmenden Ländern,lokalen Regierungen in China, staatlichen Unternehmen, Ausstellernund vielen anderen produzierten Veranstaltungen werden Sektoren wiegeistiges Eigentum, grenzüberschreitender Handel, Tourismus, globaleLandwirtschaft und Technologie sowie wichtige Themen zur "Belt andRoad Initiative" Chinas abdecken.Durch bedeutende Veranstaltungen wie das Hongqiao Forum bietet dieerste CIIE eine internationale Plattform, bei der Länder ihreneuesten Errungenschaften präsentieren und Gelegenheiten fürKooperation im Handel suchen können. Es ist ebenfalls von großerBedeutung, als öffentlicher Dienstleister Kommunikation undDiskussion über wichtige Themen im globalen Handel und der Wirtschaftzu starten und zu erleichtern und ein besseres wirtschaftlichesUmfeld zu schaffen.Informationen zur China International Import ExpoDie China International Import Expo (CIIE) wird vom ChinaInternational Import Expo Bureau und National Exhibition andConvention Center (Shanghai) Co., Ltd, organisiert. GemeinsameSponsoren sind das Handelsministerium der Volksrepublik China und diekommunale Volksregierung von Schanghai. Es ist die erste Ausstellungihrer Art, die von internationalen Organisationen wie der WTO, derUNCTAD und der UNIDO unterstützt wird.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/778606/CIIE_venue.jpgPressekontakt:Liu Xiang+86-139-2225-06591014734924@qq.comOriginal-Content von: China International Import Expo, übermittelt durch news aktuell