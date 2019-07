Hongkongs Polizei kündigt Räumung des Parlaments an

HONGKONG (dpa-AFX) - Nach der Besetzung des Hongkonger Parlaments durch Demonstranten will die Polizei das Regierungsgebäude räumen.



Sollten die Protestler nicht das Gelände verlassen, würden die Einsatzkräfte mit "angemessener Härte" vorgehen, kündigten die Polizeibehörde am Montag an. Bei Massenprotesten in Hongkong hatte zuvor eine Gruppe von Demonstranten das Parlament der Stadt, den Legislativrat, gestürmt. Hunderte besetzten am Abend das Gebäude, nachdem sie eine Glasfront und Teile eines Zauns zerstört hatten. Zuvor hatten die Beamten über Stunden versucht, die Demonstranten vor dem Eindringen abzuhalten./jpt/DP/fba