Hongkongs Freiheit und die Kunst / 3sat-Dokumentation über Hongkongs Protestkunst und ihre Ziele (FOTO)

Mainz (ots) -Samstag, 5. Oktober 2019, 19.20 UhrErstausstrahlungAusnahmezustand in Hongkong: Hunderttausende protestieren gegenPolizeigewalt und Chinas Einflussnahme. Unter ihnen auch HongkongsKünstler, denn die Kunstszene fürchtet um die Freiheit. In ihrerDokumentation "Hongkongs Freiheit und die Kunst" spricht KatrinSandmann mit Protestkünstlern und fragt, wie Protestkunst entstehtund was sie erreichen will. 3sat zeigt die Dokumentation am Samstag,5. Oktober 2019, 19.20 Uhr in Erstausstrahlung.Im Gegensatz zu den jungen Festlandchinesen ist die jungeHongkonger Generation mit freiem Internet und Pressefreiheitaufgewachsen. Via Twitter, Telegram und WhatsApp mobilisieren sie zuProtesten, als Captain America und Manga-Helden verkleidet gehen sieauf die Straße und hinterlassen auf den bunten Lennon Walls ihreFriedensbotschaften und Zeichnungen. Dort finden sich auch Bilder desbekannten Karikaturisten Justin Wong, dessen Zeichnungen tausendfachin den sozialen Medien geteilt werden und der für die Dokumentationdie aktuelle Lage mit seinem Zeichenstift skizziert.Die Dokumentation begleitet die Künstlerin Ky Wong, die eineHongkonger Künstlervereinigung gegründet hat und sich seit Wochen demProtest verschreibt, ebenso wie die Kuratorin und KunstkritikerinYang Yeung, die den Protest als großes Art-Happening betrachtet.Sampson Wong geht einen Schritt weiter: Sein KünstlerkollektivAdd-Oil-Team ist berühmt-berüchtigt für seine Guerilla-Aktionen. Wonglegt sich mit den großen Museen an, die sich weigern, dieProtestkunst als Kunst anzuerkennen. Wie bei den "Umbrella-Protesten"2014, baut er auch aktuell wieder ein Archiv für Protestkunst auf.Hongkong gilt als gefragter und vor allem finanzstarkerUmschlagplatz der internationalen Kunstszene. Einige Galeristenunterstützen die Protestbewegung offen, wie May Fung, die Hongkongswohl berühmtesten Kunstraum, das Foo Tag Hochhaus, leitet. Auch dieParasite Galerie stellt die Künstler des Protestes aus. Wie aberpositionieren sich die international ausgerichteten Häuser, die oftauch die neuen finanzkräftigen chinesischen Sammler zu ihren Kundenzählen? Welchen Preis hat die Freiheit der Kunst?Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/hongkongMehr Informationen zum 3sat-Programm: https://kurz.zdf.de/UCz/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell