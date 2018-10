Hongkong verglichen mit Singapur: Welcher Aktienmarkt hat sich besser entwickelt?

Hongkong und Singapur haben eine ähnliche Geschichte und wirtschaftliche Bedingungen. Beide sind kleine, offene Volkswirtschaften ohne natürliche Ressourcen. Beide haben sich aus den britischen Kolonien entwickelt und ihre industriellen Strukturen von arbeitsintensiven Industrien wie Textilien und Bekleidung über Hightech-Industrien wie Elektronik bis hin zu Banken und Finanzdienstleistungen weiterentwickelt. Die beiden Städte weisen eine vergleichbare Wirtschaftsleistung und Wettbewerbsfähigkeit auf und werden oft in verschiedenen Rankings nahe beieinander platziert.

Doch Hongkong und Singapur sind seit Jahrzehnten auch enge Geschäftspartner. Singapurer Banken wie DBS und OCBC haben in den letzten Jahren ihre Präsenz in Hongkong ausgebaut. Alte britische Unternehmen wie Hongkong Land und Mandarin Oriental kamen in den 1980er Jahren zur Börsennotierung nach Singapur, obwohl sich der Großteil ihres Vermögens immer noch in Hongkong befindet und verwaltet wird. Der Hongkonger Tycoon Li Ka Shing gliederte 2011 den Hutchison Port als Trust an der Singapurer Börse aus.

Vergleich der langfristigen Börsenperformance

Angesichts all der Ähnlichkeiten wirst du vielleicht überrascht sein, was ich dir als nächstes zeigen werde. Ich habe die Performance des breiten Marktindexes jedes Landes bis in die frühen 90er Jahre zurück verglichen (eine Spanne von über 26 Jahren).

Der Referenzindex in Hongkong ist der Hang Seng Index (INDEX: ^HSI). In Singapur ist es der Straits Times Index (INDEX: ^STI).







Wie man sehen kann, stieg der STI seit dem 1. Mai 1992 bis Ende September um 121 %, der HSI stieg im gleichen Zeitraum um 401%.

Wir haben im Wirtschaftsunterricht gelernt, dass die Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts (BIP) uns einen Überblick darüber geben kann, wie hoch die Marktrendite voraussichtlich sein wird. Das BIP-Wachstum wird von der zunehmenden Wirtschaftstätigkeit des Landes getragen; diese Kennzahl wird tendenziell von einem breiten Marktindex wie dem HSI oder STI erfasst. Überraschenderweise ist die Wachstumsrate des BIP in den letzten Jahrzehnten von Hongkong und Singapur ähnlich. Wie kann es also sein, dass der HSI den STI deutlich übertrifft?

Der „China-Faktor“ im Hang Seng Index

Sowohl Hongkong als auch Singapur verfügen über eine erstklassige Finanzinfrastruktur, aber im Hinblick auf die Börsenperformance hat Hongkong stark von seiner Rolle als bevorzugter Börsenplatz für die Überbrückung chinesischer Unternehmen zu den weltweiten Kapitalmärkten profitiert.

Das erste chinesische Staatsunternehmen (SOE), die Brauerei Tsingtao, wurde 1993 an der Hong Kong Stock Exchange notiert. Das riesige Staatsunternehmen China Mobile wurde Ende der 90er Jahre in den Hang Seng Index aufgenommen. Mittlerweile sind neun der zehn größten Aktien im Hang Seng Index in China ansässige Unternehmen.

Sowohl Hongkong als auch Singapur wurden nach der asiatischen Finanzkrise 1997 mit einem BIP-Wachstum von 3 %-4 % zu reifen Volkswirtschaften. China wuchs jedoch bis zur globalen Finanzkrise 2008 solide mit einer zweistelligen BIP-Wachstumsrate. Schon heute wird für China ein BIP-Wachstum von rund 6 % erwartet. Da ab den 2000er Jahren immer mehr chinesische Unternehmen in den Hang Seng Index aufgenommen werden, war die Rendite der Hongkonger Aktien eine Möglichkeit, das Wirtschaftswunder China zu nutzen. Das erklärt zum Teil die hervorragende Performance des Hang Seng Index in den letzten 20 Jahren.

Dieser Artikel wurde von Hayes Chan, CFA auf Englisch verfasst und am 18.10.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.