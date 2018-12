Hongkong & Shanghai Hotels: Wer hätte das gedacht?

Der Hongkong & Shanghai Hotels-Schlusskurs wurde am 24.12.2018 an der Heimatbörse Hong Kong mit 10,84 HKD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Hongkong & Shanghai Hotels entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Hongkong & Shanghai Hotels im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. {POS_NEG_NEU_DAYS_3}. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Hongkong & Shanghai Hotels. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Hongkong & Shanghai Hotels erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -2,88 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gaming, Lodging & Restaurants"-Branche sind im Durchschnitt um -1,89 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -0,99 Prozent im Branchenvergleich für Hongkong & Shanghai Hotels bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,28 Prozent im letzten Jahr. Hongkong & Shanghai Hotels lag 0,6 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hongkong & Shanghai Hotels in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Hongkong & Shanghai Hotels wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.