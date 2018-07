Hongkong Chinese: Ist das wirklich wahr?

An der Heimatbörse Xetra Hong Kong notiert Hongkong Chinese per 20.07.2018 bei 1,22 HKD.Hongkong Chinese haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Dividende: Derzeit schüttet Hongkong Chinese niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Real Estate. Der Unterschied beträgt 2,46 Prozentpunkte (1,56 % gegenüber 4,03 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

