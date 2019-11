Hongkong-Aktivist Wong richtet Hilfsappell an Europa

HONGKONG (dts Nachrichtenagentur) - In Anbetracht der sich zuspitzenden Lage bei den Protesten in Hongkong hat Aktivist Joshua Wong an Europa appelliert, den politischen Druck auf die Staatsgewalt zu erhöhen. "Es reicht nicht mehr aus, dieses brutale Vorgehen zu verurteilen, das sich live vor unseren Augen abspielt. Die europäischen Länder sollten Sanktionen verhängen, um die Behörden für das von ihnen geplante Blutvergießen verantwortlich zu machen", sagte Wong der "Bild" (Dienstagsausgabe).

Direkt an die Bundesregierung appellierte der Aktivist: "Deutschland sollte die wirtschaftlichen Vereinbarungen mit einem rücksichtslosen Regime überdenken, das sich nie an die Regeln hält."

Foto: über dts Nachrichtenagentur