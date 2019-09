Hongkong-Aktivist Wong appelliert an europäische Wirtschaft

BERLIN (dpa-AFX) - Einer der führenden Aktivisten der Protestbewegung in Hongkong, Joshua Wong, hat von der europäischen Wirtschaft mehr Aufmerksamkeit für die Situation in der asiatischen Metropole gefordert.



Die europäische Wirtschaft müsse begreifen, dass der Finanzplatz Hongkong von Peking bedroht werde, sagte Wong am Dienstag als per Video zugeschalteter Gastredner auf dem Kongress des Zeitungsverleger-Verbands BDZV in Berlin. Wong appellierte zudem an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), sich für die Demokratisierung in Hongkong einzusetzen.

Wong sprach von erneuten Festnahmen von Studenten in der asiatischen Metropole. Seit dem 9. Juni kommt es in der Finanzmetropole immer wieder zu Massenprotesten, die oft mit Zusammenstößen zwischen einem kleinen Teil der Demonstranten und der Polizei enden. Die Protestbewegung befürchtet zunehmenden Einfluss Chinas auf Hongkong./rin/DP/jha