Hongji Bike: vom Hardwareteam von Mobike zum Lösungsanbieter für internationale Shared Mobility

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Das Hardwareteam von Mobike,der weltweit erste Hersteller von beteiligungsfreien Fahrrädern fürdie gemeinsame Nutzung, möchte sich nun als Lösungsanbieter für dieinternationale Shared Mobility-Branche etablieren und plant, denMarkt für High-End-Fahrräder zu erschließen.2017 gründete Xu Hongjun, Mitgründer und ehemaliger Vizepräsidentvon Mobike, der für die Entwicklung und Fertigung von Hardwareverantwortlich war, Hongji Bike. Wang Chao, Designer des klassischenMobike-Modells und Gründer von Kaiyun Motors ist einer seinerGeschäftspartner. Nachdem Mobike von Meituan übernommen wurde,schlossen sich die meisten Ingenieure des Hardwareteams von WuxiHongji Bike an.Auf der China Cycle 2019, die größte Fahrradmesse in China, diediesen Mai in Shanghai stattfinden wird, wird Hongji Bike seineGesamtlösungen für Shared Mobility- und maßgeschneiderteHigh-End-Fahrräder für Unternehmens- sowie Privatkunden vorstellen,einschließlich eines mit Gold ausgezeichneten Fahrradmodells.Während Mobike und OFO sowohl in China als auch aufinternationaler Ebene schnell Erfolge feierten, drängten sich neueWettbewerber aus anderen Teilen der Welt auf den Markt. Die Lösung,die Hongji Bike auf der Messe präsentieren wird, konnte durch unserUnternehmen bereits von vielen Start-ups im Bereich Shared Mobilityerfolgreich genutzt werden.Im Mai 2018 erhielt Hongji Bike von Lime, ein SharedMobility-Unternehmen mit Sitz in Nordamerika, einen Auftrag für40.000 Elektroroller. In nur etwa einem Monat bewerkstelligte HongjiBike das Design, die Modellgestaltung, Produktion und den Export, umden dringenden Versorgungsbedarf von Lime zu decken.Durch das Lime-Projekt gelang es Hongji Bike, das Eis zu brechenund die Aufmerksamkeit verschiedener Shared Mobility-Betreiber aufsich zu ziehen, die als Neukunden mit Elektrorollern,Elektrofahrrädern und traditionellen Fahrrädern mit Wellenantriebbeliefert werden.Xu Hongjun ist überzeugt, dass Hongji in der Lage ist, Motoren undKontrollsysteme zu entwickeln, sowie über die nötige Kompetenzverfügt, um Systemkontrollgeräte zu entwickeln und herzustellen. DasUnternehmen kann trotz der strengen Anforderungen des SharedMobility-Marktes zu einem angemessen und flexiblen Preis liefern.Darüber hinaus gilt Hongji Bike als Experte für Serienfertigungund verfügt über seine eigenen Fabriken sowie ein ausgereiftesLiefersystem, um schnell auf die Bedürfnisse von Käufern eingehen zukönnen.Hongji Bike exportiert außerdem Lösungen für verschiedene SharedMobility-Szenarien, einschließlich Park-Transportlösungen undDienstleistungen im Bereich Produktdesign, Engineering-Technologieund Fertigung. Zukünftig möchte das Unternehmen High-End-Fahrräderfür den europäischen Verbrauchermarkt einführen.