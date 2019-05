Hong Leong Asia: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Für die Aktie Hong Leong Asia stehen per 08.05.2019, 03:39 Uhr 0,56 SGD an der Heimatbörse Singapore zu Buche. Hong Leong Asia zählt zum Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Hong Leong Asia einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Hong Leong Asia jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Hong Leong Asia weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,04 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 2,01 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,97 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Hong Leong Asia auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Hong Leong Asia sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Hong Leong Asia haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".