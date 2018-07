Hong Leong Asia: Aktienanalyse vom 06.07.2018

An der Börse Singapore schloss die Hong Leong Asia-Aktie am 05.07.2018 mit dem Kurs von 0,88 SGD. Die Hong Leong Asia-Aktie wird dem Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Hong Leong Asia auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber der Aktie eingestellt. Während die Stimmung an einem Tag im negativen Bereich lag, gab es keine positive Diskussion in letzter Zeit. Die Anleger waren an einem Tag größtenteils neutral eingestellt. Es sind meist ebenfalls negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Hong Leong Asia diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Sell"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Sell"-Rating festhalten.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Hong Leong Asia liegt mit einer Dividendenrendite von 1,04 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die "Automotive"-Branche hat einen Wert von 1,88, wodurch sich eine Differenz von -0,84 Prozent zur Hong Leong Asia-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Hong Leong Asia beläuft sich mittlerweile auf 1,03 SGD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 0,88 SGD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -14,56 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,94 SGD. Somit ist die Aktie mit -6,38 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".