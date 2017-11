Hong Kongs Victoria Dockside erreicht wichtigen Projektmeilenstein: Eröffnung des einzigartigen Büroturms K11 Atelier in der ersten Phase

Neues Bürokonzept K11 Atelier vereint Innovation, Kunst undKommerz und setzt neue Maßstäbe bei Büroflächen in zukunftsweisendemVictoria Dockside-Projekt in KowloonNeues gemischt genutztes Bürogebäude schlägt Wellen, lockt globaleFinanzfirmen Mizuho Bank und Taipei Fubon Bank auf die andereUferseite in das einzigartige Hafenviertel Tsim Sha TsuiHongkong (ots/PRNewswire) - New World Development, eine kulturelleUnternehmung und ein führendes Unternehmen in den BereichenImmobilienentwicklung, Infrastruktur und Dienstleistungen,Einzelhandel und Hotels, feiert heute mit seinem neuen VictoriaDockside-Projekt in der ersten Phase einen großen Meilenstein: K11Atelier, der unverwechselbare, gemischt genutzte Büroturm. K11Atelier ist die geniale Idee von Adrian Cheng, K11-Gründer, ExecutiveVice-Chairman und General Manager von New World Development. Alserste Arbeitsstätte integriert es Kunst, Mensch und Natur in einemGebäude. Es setzt neue Maßstäbe für den modernen Arbeitsplatz, indemes eine inspirierende Büroumgebung und ein vernetztes Ökosystem fürhochqualifizierte Arbeitskräfte schafft. Büroflächen in dem neuenBüroturm im Victoria Dockside-Bezirk wurden bereits von renommiertenFirmen aus ganz Asien angemietet, darunter Mizuho Bank und TaipeiFubon Bank. Mit Rundblick auf Hong Kong Island und Victoria Harbourist das 2,6 Mrd. USD teure Victoria Dockside-Projekt mitten inHongkong auf dem besten Weg, zu einem exklusiven, gemischt genutztenKultur- und Handelszentrum zu werden. Das Konzept stammt vomrenommierten Architekturbüro Kohn Pederson Fox (KPF). Mehr als 100Designer und Berater aus der ganzen Welt waren an dem VictoriaDockside-Projekt beteiligt, das zu Hongkongs markantem neuemWahrzeichen im Hafenviertel Tsim Sha Tsui aufsteigt."Wir sind begeistert, dass wir die erste Phase deszukunftsweisenden Victoria Dockside-Projekts eröffnen können", sagteCheng. "Mit diesem neuartigen Bürokonzept wollen wir der neuenGeneration von Fachkräften das geben, was sie wirklich wollen:erstklassige Büroflächen und die Möglichkeit zum Austausch mitanderen gleichgesinnten Vordenkern, um sich mitten im Herzen vonVictoria Dockside an Kunst und Kultur zu erfreuen. Der Trend geht hinzu einer Kultur, die Berufs- und Privatleben vereint. K11 Atelierbietet ein neues Konzept, um das Beste aus beiden Welten zu genießen,und das in einem der interessantesten neuen Stadtbezirke Hongkongs."Die K11 Atelier-Pächter erhalten im Rahmen dieses innovativenWork-Life-Konzepts Zugang zur 'Office Academy', ein riesigesProgrammangebot -- von spiritueller und körperlicher Wellness überProduktivität und Erfolg bis hin zu Kultur, Kreativität undTeamentwicklung. Mit den K11 Atelier-Programmen wird das Zielverfolgt, die gegenseitige Kollaboration und die globale Vernetzungam Arbeitsplatz zu fördern sowie anspruchsvolle Kultur- undWellness-Angebote bereitzustellen. Durch das gesamte Gebäude ziehtsich eine beeindruckende Kunstsammlung, handverlesen von AdrianCheng, darunter Werke berühmter Künstler wie Qin Feng, Nick Mauss undAlexander Tovborg. Die drei Arbeiten stellen traditionellen Formender Bildanfertigung auf den Kopf, indem sie außergewöhnlicheMaterialien erkunden.Internationale Firmen aus verschiedenen asiatischen Ländern habenbereits Büroflächen im K11 Atelier angemietet, darunter die MizuhoBank aus Japan und die Taipei Fubon Bank aus Taiwan. Durch ihreAnsiedlung in Tsim Sha Tsui folgen sie einem wachsenden Trend beimultinationalen Unternehmen, die ihr operatives Geschäft aus demtraditionellen Central Business District auf Hong Kong Island nachKowloon in Hongkongs Uferbezirk verlegen.Fukagata Tomohiro, General Manager, East Asia AdministrationDepartment bei der Mizuho Bank, sagte: "Wir verstärken unsere Präsenzin Asien und haben nach Büroräumlichkeiten gesucht, die dieinnovative und kreative Kultur Hongkongs reflektieren. Neben demeinzigartigen Kunst- und Kulturangebot in K11 Atelier haben wir dieseToplage für unsere regionale Niederlassung ausgewählt -- dasspektakulärste Gebäude mit einer unvergleichlichen Rundsicht vonVictoria Harbour und der Wolkenkratzerkulisse von Hongkong inmittendes neuen globalen Kunst- und Designbezirks."Die Büroflächen in K11 Atelier sind bereits zu 70 Prozentverpachtet. Der gemischt genutzte Büroturm mit 15 Stockwerken bieteteine Gesamtfläche von 435.156 Quadratfuß (ca. 40.430 Quadratmeter).Mit einer spektakulären 270-Grad-Panoramasicht von Victoria Harbourzeigt sich im K11 Atelier-Büroturm in allen Aspekten Chengs Liebe zumDetail und sein Auge für herausragende Handwerkskunst. Der vonexquisiten portugiesischen Kalksteinpfeilern umgebene Büroturm, demBronzeakzente eine zeitlose Eleganz verleihen, zollt derSeefahrttradition des Victoria Dockside-Geländes Tribut. Dienatürlichen Holzmaserungen und Materialien, die im gesamtenInnenbereich verarbeitet wurden, ergänzen perfekt die neutralePalette der reliefierten Fassade.Das japanische Designstudio Simplicity und das internationalrenommierte Architekturbüro KPF haben in gemeinsamer Arbeit mit Chengseine Vision des K11 Atelier in die Realität umgesetzt. KPF, einführendes internationales Architekturbüro mit Großprojekten inHongkong und ganz Asien, hat sich weltweite Anerkennung verschafft,indem es Tokios Roppongi Hills seinen Stempel aufgedrückt und NewYorks Hudson Yards in den dynamischsten neuen Stadtbezirk verwandelthat. Simplicity ist bekannt für seine preisgekrönte Arbeit bei AndazTokyo Toranomon Hills, der JP Tower Museum Intermediatheque undanderen internationalen Designkonzepten.Die nachhaltige Architektur von K11 Atelier wurde mit der U.S.LEED Platinum-Vorzertifizierung ausgezeichnet und hat denprovisorischen Hong Kong BEAM Plus-Status erhalten -- internationaleGütesiegel für nachhaltiges Bauen. Neben seinem nachhaltigen Designwurde beim K11 Atelier der Schwerpunkt auf eine sauberere undgesündere Arbeitsumgebung und die Aufwertung des Kundenangebots durchrelevante Leistungen und Programme gesetzt. Mit modernster Technikwird sichergestellt, dass die Qualität des Raumklimas die lokalenStandards übertrifft, und auf das ganzheitliche Wohlbefinden derPächter wird höchster Wert gelegt. K11 Atelier steht in Einklang mitder "New World Sustainability Vision 2030", eine langfristigausgelegte Roadmap, die Nachhaltigkeit, Wellness, Intelligenz undFürsorge in ihrem gesamten Portfolio integriert.K11 Atelier in Hongkong ist das erste Projekt der neuenK11-Büromarke. Die Ausdehnung dieses neuen Bürokonzepts auf Peking,Tianjin, Schanghai, Ningbo, Wuhan, Guangzhou und Shenzhen in denkommenden Jahren ist bereits in Planung.Der gesamte Victoria Dockside-Bezirk mit einer Fläche von mehr alsdrei Millionen Quadratfuß (ca. 279.000 Quadratmeter) direkt an derUferpromenade soll bis 2019 fertig gestellt sein. Er wird außerdemein Rosewood Hotel der Ultraluxusklasse, Rosewood Residences sowieexklusive Kunst-, Design- und Freizeitangebote mit einerwunderschönen Aussicht auf Victoria Harbour und Hong Kong Islandbieten. Das Rosewood Hotel und Rosewood Residences sollen 2018 ihreTüren öffnen. New World Development will mit dieser Toplage Wellenschlagen und Künstlern, Designern und Geschäftskunden eine leereLeinwand bieten, damit sie ihrer Kreativität freien Lauf lassenkönnen und dort eines der aufregendsten neuen Stadtviertel von morgenentstehen kann.Fotos:Hochauflösende Bilder finden Sie unter: https://drive.google.com/drive/folders/1ctFbyS1cjQX_WR7dl_cDkDBjNFTrkfYf?usp=sharingInformationen zu New World Development Company LimitedDie 1970 gegründete New World Development Company Limited ("derKonzern", Hongkong-Aktienkürzel: 00017) wird seit 1972 an derHongkonger Börse gehandelt und gehört mit ihren Aktien zum Hong KongHang Seng Index. Der New World-Konzern ist eine Premium-Marke miteiner unverwechselbaren Persönlichkeit, definiert durch The ArtisanalMovement. Er ist in mehreren Wirtschaftszweigen tätig, darunterImmobilienentwicklung und -anlagen, Infrastruktur undDienstleistungen, Einzelhandel, Warenhäuser und Hotels. Zum Stichtag30. Juni 2017 beliefen sich die gesamten Vermögenswerte des Konzernsauf 437,1 Mrd. HKD. Der Konzern ist effektiv mit ungefähr 61 % an NWSHoldings Limited (Hongkong-Aktienkürzel: 00659) und ungefähr 72 % anNew World Department Store China Limited (Hongkong-Aktienkürzel:00825) beteiligt. New World China Land Limited ist einehundertprozentige Tochtergesellschaft.Informationen zu Victoria DocksideVictoria Dockside ist ein 2,6 Mrd. USD teurer Kunst- undDesignbezirk an der Promenade des berühmten Hongkonger HafenviertelsTsim Sha Tsui auf einem 3 Millionen Quadratfuß (ca. 279.000Quadratmeter) großen Gelände. Das Mischnutzungsprojekt, das bis 2019fertig gestellt sein soll, bietet hochwertige Büroflächen (K11Atelier), ein Rosewood Hotel der Ultraluxusklasse, RosewoodResidences sowie exklusive Kunst-, Design- und Freizeitangebote miteiner wunderschönen Aussicht auf Victoria Harbour und Hong KongIsland. Das neue Stadtviertel wird das Hafengebiet von VictoriaHarbour beleben und den Einwohnern von Hongkong und seinen jährlich60 Millionen Besuchern eine beispiellose Vielfalt bieten. VictoriaDockside entsteht auf dem Gelände, das früher als Holt's Wharfbekannt war -- ein Warenterminal neben der Kowloon Canton RailwayCorporation in Tsim Sha Tsui. Holt's Wharf diente seit 1910 alsinternationales Drehkreuz für Fracht und Logistik und war für dieStadt das Tor zur Welt. 