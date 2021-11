Hong Kong Exchanges and Clearing Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Für die Aktie Hong Kong Exchanges & Clearing stehen per 12.11.2021, 18:36 Uhr 464.6 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. Hong Kong Exchanges & Clearing zählt zum Segment "Diversifizierte Finanzwerte".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Hong Kong Exchanges & Clearing entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Hong Kong Exchanges & Clearing ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 46,31 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 61 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 28,72 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Hong Kong Exchanges & Clearing beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,91 Prozent und liegt mit 0,41 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2,33) für diese Aktie. Hong Kong Exchanges & Clearing bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Hong Kong Exchanges & Clearing. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 46,51 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Hong Kong Exchanges & Clearing momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Hong Kong Exchanges & Clearing ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 54,44). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Hong Kong Exchanges & Clearing wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Hong Kong Exchanges and Clearing-Analyse vom 14.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Hong Kong Exchanges and Clearing jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Hong Kong Exchanges and Clearing Aktie.

Hong Kong Exchanges and Clearing: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...