Hong Kong Exchanges & Clearing: Achtung, lieber Anleger!

Per 10.06.2019, 12:08 Uhr wird für die Aktie Hong Kong Exchanges & Clearing am Heimatmarkt Hong Kong der Kurs von 257,9 HKD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Diversifizierte Finanzwerte".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Hong Kong Exchanges & Clearing in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Hong Kong Exchanges & Clearing haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Hong Kong Exchanges & Clearing bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 2,68 % ist Hong Kong Exchanges & Clearing im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,07 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,39 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 29,49. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Hong Kong Exchanges & Clearing zahlt die Börse 29,49 Euro. Dies sind 12 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Kapitalmärkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 26,44. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.