Honeywell Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Kurs der Aktie Honeywell steht am 21.05.2022, 01:27 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 192.65 USD. Der Titel wird der Branche "Industriekonglomerate" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Honeywell einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Honeywell jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 19,87. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Honeywell zahlt die Börse 19,87 Euro. Dies sind 59 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Industriekonglomerate" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 48,71. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Honeywell-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 5 Buy, 5 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Honeywell vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 226,7 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 17,67 Prozent erzielen, da sie derzeit 192,65 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Honeywell. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 5 "Buy"-Signale (bei 4 "Sell"-Signale) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Buy" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.