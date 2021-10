Honeywell-Aktie: Wie wird sie sich in den kommenden Quartalen entwickeln?

Honeywell International Inc. (NASDAQ: HON) ist ein bekannter Industrieriese, der in erster Linie in vier Segmenten tätig ist, darunter Luft- und Raumfahrt, Gebäudetechnik, Hochleistungswerkstoffe und Sicherheitslösungen. Sein breit gefächertes Produktportfolio reicht von Ventilatoren und Heizgeräten bis hin zu Atemschutzgeräten und Türschlössern.

Jüngste Entwicklung

Honeywell und das britische Maschinenbauunternehmen Wood haben vor kurzem den Vorhang für eine umfassende Reihe von Technologien gelüftet, die die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung