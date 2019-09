HoneywellWie geht’s weiter, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Honeywell":

Per 25.09.2019, 09:47 Uhr wird für die Aktie Honeywell am Heimatmarkt New York der Kurs von 166.55 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Industriekonglomerate".

Unsere Analysten haben Honeywell nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Honeywell. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 1 "Sell"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Sell" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Honeywell-RSI ist mit einer Ausprägung von 53,19 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 35,62, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Honeywell beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,96 Prozent und liegt mit 0,04 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2) für diese Aktie. Honeywell bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.