Honduras bereitet sich auf Klimawandel vor: KfW unterstützt Regierung bei urbaner Klimaanpassung

Frankfurt am Main (ots) -- Erstmalig in Lateinamerika- 8 Mio. EUR zur Reduktion von Risiken durch Überschwemmungen undErdrutsche- 150.000 besonders betroffene, arme Bewohner der HauptstadtTegucigalpa profitierenDie KfW hat heute im Auftrag des Bundesministeriums fürwirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (BMZ) mit derStadtverwaltung der honduranischen Hauptstadt Tegucigalpa einenVertrag zur Minderung des Risikos durch Überschwemmungen undErdrutsche unterzeichnet. Die KfW stellt für das Vorhaben einenZuschuss in Höhe von 8 Mio. EUR zur Verfügung. Weitere 2 Mio. EURsteuert die Stadtverwaltung des Stadtgebietes "Distrito Central" bei.Die Maßnahme richtet sich vornehmlich an die 150.000 ärmeren Bewohnerder Stadtgebiete, die am stärksten von Extremwetterereignissenbetroffen sind. Die Maßnahme ist Teil eines regionalen Pakets, zu demebenfalls ein Programm in El Salvador gehört."Honduras zählt zu den weltweit am schwersten vom Klimawandelbetroffenen Ländern", sagt Prof. Dr. Joachim Nagel, Mitglied desVorstandes der KfW Bankengruppe. "Insbesondere die urbane Bevölkerungist einem erhöhten Risiko durch Überschwemmungen und Erdrutscheausgesetzt. Die honduranische Regierung hat diese Herausforderungerkannt und vielversprechende strategische Ansätze entwickelt. DieUnterstützung der KfW ebnet den Weg für das erste Programm, welchesgezielt Katastrophenrisikomanagement im urbanen Siedlungsbereichangeht."Im Zuge des Programms werden Investitionen in die urbaneInfrastruktur wie Stützmauern, Entwässerungsgräben undWiederaufforstung getätigt, die zentralen Institutionen für dasRisikomanagement und die Klimaanpassung gestärkt sowie Standards undProzesse zur Steuerung und Überwachung der Maßnahmen etabliert. Diegeförderten Maßnahmen im Stadtgebiet "Distrito Central" reagierenfrühzeitig auf erkennbare landesweite Urbanisierungstendenzen. DasStadtgebiet besitzt zudem eine über die Hauptstadt hinausgehendewirtschaftliche Bedeutung für das Land. Rund ein Viertel derBasisinfrastruktur ist von den Risiken durch Überschwemmungen undErdrutsche bedroht.Honduras ist, wie seine Nachbarländer El Salvador, Guatemala undNicaragua, extremen Wetterereignissen erheblich ausgesetzt. DieAuswirkungen des Klimawandels verschärfen die Frequenz und Intensitätvon Wirbelstürmen, Starkregen und Überschwemmungen sowie Dürren. DieVerwundbarkeit des Landes hinsichtlich dieser Ereignisse wird durchdie hohe Armutsrate, die geographische Lage und topographischenBesonderheiten des Landes erhöht.Weitere Informationen zum Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbankfinden Sie unter: www.kfw-entwicklungsbank.de.