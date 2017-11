Team überzeugte Jury mit "intergalaktischem" Konzept für diezukunftsweisende Mobilität im Großraum Los Angeles /Kreativwettbewerb der Tech-Konferenz der Los Angeles Auto ShowvonMicrosoft gesponsertLos Angeles (ots/PRNewswire) - Das Team Honda Advanced Design(http://world.honda.com/design/designstudio/studio8/) und Trigger(http://www.triggerglobal.com/) hat mit einem "intergalaktischen"Konzept den diesjährigen Preis der Jury der "Design & DeveloperChallenge" gewonnen, die von Microsoft (http://microsoft.com/)gesponsert wird. Die Gewinner überzeugten die Veranstalter der LosAngeles Auto Show (http://www.laautoshow.com/) (LA Auto Show®) undder AutoMobility LA(TM) (http://www.automobilityla.com/) bei einerPräsentation vor Journalisten und Branchenexperten im Rahmen derTech-Messe.Mehr als 30 Unternehmen weltweit hatten sich in diesem Jahr fürdie "Design & Developer Challenge" beworben. Sie sollten zum Thema"Intelligenteres L.A. im Jahr 2060" Mobilitätskonzepte für eineSport-Großveranstaltung im Jahr 2060 entwickeln. Elf Teams aus denFeldern Automobil, Technologie, Architektur und Design kamen in dieengere Auswahl und reichten fundierte Konzepte ein.In einem größeren Team traten auch die deutschen Firmen Allianzund Ottobock an. Fünf Finalisten durften ihr Konzept bei derAutoMobility LA präsentieren: neben dem Gewinnerteam Honda AdvancedDesign und Trigger waren dies GK Design International Inc. (https://automobilityla.com/wp-content/uploads/2017/11/DDC-2017-Poster-GK-Design-International-Inc..jpg), die Mannschaft um Launch Forth, Allianz,Ottobock, Red Bull und das Internationale Paralympische Komitee (https://automobilityla.com/wp-content/uploads/2017/11/DDC-2017-Poster-Launch-Forth.png), sowie oiio (https://automobilityla.com/wp-content/uploads/2017/11/oiio-studio-LA-2060-Poster-11.16.jpg) und schließlichZGF Architects (https://automobilityla.com/wp-content/uploads/2017/11/DDC-2017-Poster-ZGF-Architects.jpg).In seinem Video präsentierte das Siegerteam ein Konzept für einintergalaktisches multi-modales System: eine komplett neue Vision fürden öffentlichen und den Individual-Verkehr, mit virtuellen underweiterten Realitäten (VR und AR) für den Zuschauer zu Hause oder inSportstätten; dazu Mobilitätslösungen für Menschen mitBeeinträchtigungen sowie für ganz neuartige Sportveranstaltungen aufdem Land, in der Luft oder im Wasser."Unserer Idee für ein neues Mobilitätskonzept liegt ein globalerAnsatz zugrunde, den wir hier in Los Angeles beispielhaft umsetzen.Ziel war ein multiples Verkehrssystem, das die Bedürfnisse derBevölkerung berücksichtigt. Es ist sowohl für den öffentlichen undindividuellen Verkehr, als auch für kombinierte Beförderungsmittelbei Sportveranstaltungen und für Sportler mit körperlichenEinschränkungen konzipiert", sagte Ricky Hsu, Kreativdirektor vonHonda Advanced Design. "Wir freuen uns sehr, mit diesem Konzept dieDesign & Developer Challenge der AutoMobility LA gewonnen zu haben."Vor der Jury und dem Publikum zeigte das Team in seinerLive-Präsentation beeindruckende VR-Effekte und einen innovativenKonzeptfilm. Die Preisrichter bewerteten neben der Umsetzung desThemas "Intelligenteres L.A. im Jahr 2060" auch Aspekte wieKreativität, Form und Funktion "intelligenter" Fahrzeuge und Gebäude,Einfluss auf den Alltag der Menschen und die Verwertung vonVerkehrsdaten, die die Stadt Los Angeles zur Verfügung gestellthatte."Fahrzeuge gehören zu den technologisch am höchsten entwickeltenDingen in dieser Welt. Insofern ergibt es Sinn, dass ein aufTechnologie und Design spezialisierter Hersteller wie Honda einewichtige Rolle für die Zukunft der Mobilität spielt - ob beiFahrzeugen oder Individuallösungen", sagte Mark Pendergrast, LeiterProduktmarketing bei Microsoft. "Wir sind von Honda Advanced Designund Trigger tief beeindruckt und sehr gespannt, wie ihre Entwürfeunsere Zukunft mitgestalten."Zur Jury der 2017er "Design & Developer Challenge" gehörten:- Clay Dean, Chief Innovation Officer des Sportartikel-HerstellersUnder Armour- Chris Down, Vizepräsident und Geschäftsführer Internationale Markenbeim Spielzeughersteller Hot Wheels at Mattel, Inc.- Riccardo Giraldi, geschäftsführender Kreativdirektor bei MicrosoftNEXT- Stewart Reed, Leiter Transportation Design am Art Center College ofDesign- Seleta Reynolds, Generaldirektorin der Verkehrsverwaltung LosAngeles- Jamie Sciturro, Solution Executive bei Autodesk- Danny Stillion, Partner und geschäftsführender Direktor Design beider Design- und Innovationsberatung IDEO"In diesem Jahr hatte die AutoMobility LA mehr Bewerbungen für dieDesign & Developer Challenge vorliegen als jemals zuvor - und sie warinternationaler und vielfältiger", sagte Bryan Biniak, Gründer undVorstandsvorsitzender von ConnectedTravel und Mitglied des Beiratsder AutoMobility LA. "Die Veranstaltung und der Wettbewerb werdengetrieben von der branchenübergreifenden Bedeutung von Design,Innovation und Kooperation bei der Gestaltung der Mobilität vonmorgen. Diese Teams verkörpern mit ihrer Kreativität, ihrem Talentund ihrer Energie den Geist unserer Messe. Das hat uns sehrbeeindruckt."Alle elf Teams haben die Chance, zwei weitere Preise zu gewinnen:Ab dem 1. Dezember haben beim Industrie-Preis Designer, Hersteller,Journalisten und andere Interessierte die Möglichkeit, die Konzepteder Bewerber auf automobilityla.com (http://automobilityla.com/)anzusehen und für ihr favorisiertes Team abzustimmen. Daneben könnendie Besucher der LA Auto Show und Fans weltweit über laautoshow.com(http://www.laautoshow.com/) die Stimme für ihren Favoriten beimPublikums-Preis abgeben. Die Gewinner beider Preise werden MitteDezember bekannt gegeben.Seit über 12 Jahren ist die "Design & Developer Challenge" in LosAngeles beheimatet, einem internationalen Zentrum fürAutomobil-Design und Innovation. Es ist der weltweit einzige jährlichstattfindende Wettbewerb, der Autodesigner mit Kreativen aus anderenDisziplinen wie Unterhaltung, Technologie, Architektur oderStädteplanung zusammenbringt.Neben Hauptsponsor Microsoft (http://microsoft.com/) unterstützenAutodesk (https://www.autodesk.com/) und Lacks Enterprises(http://www.lacksenterprises.com/) die diesjährige "Design &Developer Challenge", offizieller Partner ist die Verkehrsbehörde Losvon Angeles (http://ladot.lacity.org/).Mehr Informationen zum Design & Developer Event gibt es aufhttp://automobilityla.com/design-developer-program/, mehr Infos zurAutoMobility LA und zur LA Auto Show aufhttp://www.automobilityla.com/ und http://laautoshow.com/.Über die Los Angeles Auto Show und die AutoMobility LADie seit 110 Jahren bestehende Los Angeles Auto Show (LA AutoShow®) ist die erste große nordamerikanische Messe der im Herbstbeginnenden Ausstellungssaison.2016 fusionierten die Medien- und Fachbesuchertage der LA AutoShow und die Connected Car Expo (CCE) zur AutoMobility LATM. Sieführt als erste Messe auf dem Markt den Automobilsektor sowie neueTechnologien zusammen und lanciert neue Produkte und Technologien.Ihr Kernthema ist die Zukunft der Mobilität.Die AutoMobility LA findet vom 27. bis 30. November 2017 im LosAngeles Convention Center statt, parallel zu den Presse-Vorstellungender Fahrzeug-Hersteller der Los Angeles Auto Show.Die Los Angeles Auto Show öffnet vom 1. bis 10. Dezember 2017 fürdas Publikum.Die AutoMobility LA eröffnet Perspektiven, wie Fahrzeuge inZukunft gebaut, verkauft, bedient und genutzt werden. Die LA Auto Show wird von der Greater Los Angeles New Car DealerAssociation (Vereinigung der Neuwagenhändler von Los Angeles)unterstützt und von ANSA Productions betrieben.