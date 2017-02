Honda hebt Jahresprognose an

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

TOKIO (dpa-AFX) - Der japanische Autobauer Honda hat seine Jahresprognose angesichts kräftiger Nachfrage in China und den USA angehoben.



Wie Japans Nummer Drei nach Toyota und Nissan am Freitag bekanntgab, dürfte der Gewinn unterm Strich in dem noch bis zum 31. März laufenden Geschäftsjahr bei 545 Milliarden Yen (4,5 Millionen Euro) liegen. Im Oktober war Honda noch von einem Gewinn 415 Milliarden Yen ausgegangen. Zu den guten Zahlen trugen neben dem guten US- und China-Geschäft auch Kostensenkungen bei. Der Umsatz dürfte bei 13,8 Billionen Yen liegen statt der bisher geschätzten 13,4 Billionen Yen.

In den ersten neun Monaten hatte der Konzern unterm Strich einen Gewinn von 168,8 Milliarden Yen eingefahren, 35,9 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Der Umsatz lag dagegen um 3,2 Prozent niedriger bei 3,5 Billionen Yen, wie das Unternehmen mitteilte./ln/DP/stb