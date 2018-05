Honda deutlich vorne bei Tageszulassungen

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

mid Groß-Gerau – Der Anteil der Händler- und Werkszulassungen ging im April 2018 im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich zurück. So lag er bei 27,1 Prozent, im April 2017 dagegen bei 29,9 Prozent. Laut der Branchen-Spezialisten vom „kfz-betrieb“ sind die Tageszulassungen auch im Jahresverlauf rückläufig: Nach den ersten vier Monaten lag ihr Anteil an den gesamten Pkw-Neuzulassungen in Deutschland bei 28,8 Prozent, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.