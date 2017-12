Honda Motor stellt neuen Jazz vor

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

mid Groß-Gerau – Honda spendiert dem Jazz für das neue Modelljahr eine zusätzliche Motorisierung und bietet den Kleinwagen in einer neuen, sportlich angehauchten Ausstattungsvariante an. Die Basisvariante “Trend” mit 75 kW/102 PS starkem 1,3-Liter-Vierzylinder-Saugbenziner startet bei 16.640 Euro. Den neuen Jazz “Dynamic” ab 19.900 Euro bringt ein 1,5-Liter-Sauger mit 96 kW/130 PS in Schwung. Zu diesem Tarif fährt der Japaner mit einem Karosserie-Kit aus rot abgesetztem Frontsplitter, Heck-Diffuser, Seitenschwellern und Heckklappen-Spoiler vor. Standardmäßig rollt der dynamische Jazz auf schwarz lackierten 16-Zoll-Alufelgen und ist mit modernen LED-Scheinwerfern ausstaffiert.

Beachtlich ist das Angebot an Assistenzsystemen für den Jazz. Tempomat und City-Notbrems-Assistent sind immer an Bord, bei den höheren Trimms neben dem Infotainment-System Honda Connect und Keyless-go außerdem eine Rückfahrkamera, Verkehrszeichenerkennung und ein Spurhalte-Assistent. Marktstart für den 2018er-Jazz ist am 20. Januar 2018. mid/ts

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Honda Motor-Aktien?

Wie wird sich die Aktie jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Honda Motor-Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.