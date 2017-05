Honda: Jahresprognose übertroffen

Liebe Leser,

Honda hat seine im 3. Quartal angehobene Jahresprognose übertroffen. Der Umsatz ging zwar um 4,1% zurück, der Gewinn schoss aber um fast 80% nach oben. Die operative Marge verbesserte sich von 3,4 auf 6%. Verantwortlich war ein starkes 4. Quartal, in dem die Rückkehr in die schwarzen Zahlen gelang. Im Februar hatte der Konzern noch einen Umsatz von 13,8 Bio Yen und einen Gewinn von 545 Mrd Yen in Aussicht gestellt. Im laufenden Jahr will Honda 14,2 Bio Yen umsetzen, unter dem Strich 530 Mrd Yen verdienen und eine operative Marge von 5% erwirtschaften.

2019 dürften weitere Hybrid-Modelle in Kooperation mit Partner Dongfeng folgen

Gründe für den erwarteten Ergebnisrückgang sind im Wesentlichen höhere Vertriebs-, Forschungs- und Entwicklungskosten sowie negative Wechselkurseffekte. Der Absatz soll um 1% auf 5,08 Mio Fahrzeuge klettern. Das Management rechnet vor allem in Asien inklusive Japan mit einer steigenden Nachfrage. In Nordamerika und Europa dürften die Absatzzahlen dagegen zurückgehen. Mit seinem chinesischen Joint-Venture-Partner GAC forciert Honda jetzt die Elektromobilität.

Im kommenden Jahr soll ein speziell für den chinesischen Markt konzipiertes Elektroauto in Produktion gehen. Branchenkenner gehen davon aus, dass auch eine Plug-in-Hybrid-Version des Accord geplant ist. 2019 dürften weitere Hybrid-Modelle in Kooperation mit Partner Dongfeng folgen. Aber auch in Europa setzt Honda auf umweltfreundliche Antriebstechnologien. Bis 2025 sollen zwei Drittel aller verkauften Fahrzeuge einen Hybrid-, Plugin-Hybrid-, Brennstoffzellen- oder Elektroantrieb haben.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.