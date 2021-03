Honda Aktie: Honda verkauft eine begrenzte Anzahl von autonomen Autos der Stufe 3!

Honda Motor Co Ltd (NYSE:HMC) plant, eine begrenzte Charge seines Flaggschiffs, der Legend-Limousine, zu verkaufen, die mit der Technologie des autonomen Fahrens der Stufe 3 ausgestattet ist, die es dem Fahrzeug ermöglicht auf verstopften Autobahnen zu steuern, berichtet Reuters. Bei Aktivierung des Level-3-Stau-Piloten” kann der Fahrer Filme anschauen oder die Navigation auf dem Bildschirm nutzen, was den Stress beim Fahren im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung