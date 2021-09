Honda-Aktie: Alles über den neuen E-Geländewagen!

Die US-Niederlassung von Honda Motor Co Ltd (NYSE:HMC) strebt für ihr geplantes elektrisches Sport Utility Vehicle Prologue, das im Jahr 2024 auf den Markt kommen soll, einen anfänglichen jährlichen Absatz von 70.000 Fahrzeugen an, berichtet Reuters.

Honda entwickelt den Prologue und den elektrischen Geländewagen der Marke Acura gemeinsam mit General Motors Co (NYSE:GM).

Honda will bis zum Jahr 2030 in den USA 500.000 Elektrofahrzeuge verkaufen und bis



