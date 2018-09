Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg" am Donnerstag, 20. September 2018,20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-WürttembergClemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin desSüdwestrundfunks (SWR).Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:Globuli und Co. - sollen Krankenkassen noch für Homöopathiezahlen?Laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach lässtsich mehr als die Hälfte der Patientinnen und Patienten auchhomöopathisch behandeln. Die Homöopathie gilt als sanfteBehandlungsmethode ohne Nebenwirkungen, wobei Kritiker ihr auchjegliche Wirkung absprechen. Nun fordern Gesundheitspolitiker, dassKrankenkassen für homöopathische Mittel nicht länger zahlen sollten.Gast im Studio ist Natalie Grams, Ärztin und Homöopathie-Kritikerin.Vor Ort bei Homöopathie-AnhängernReporterin Alexandra Gondorf schaut in der traditionsreichenHof-Apotheke in Stuttgart bei der Globuli-Produktion zu undinspiziert die homöopathische Hausapotheke einer Mutter, die von derWirkung der Kügelchen überzeugt ist. Außerdem spricht sie mit demleitenden Arzt der Abteilung für Innere Medizin in der Filderklinik,in der unterstützend zur Behandlung auch homöopathische Medikamenteverabreicht werden.Smartphone - tödliche Ablenkung am SteuerInzwischen sterben im Autoverkehr mehr Menschen durch Ablenkung amSteuer als durch Trunkenheit. Der Griff zum Smartphone ist für vielelängst üblich. Wie sehr lassen sich Autofahrer durch ihr modernesKommunikationsverhalten vom Fahren ablenken. Wären härtere Strafeneine Lösung?Was wird aus der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen?Der Vertrag für die Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen (LEA)läuft 2020 aus. Damit sie über dieses Datum hinaus in Betrieb bleibenkann, muss der Gemeinderat zustimmen. Die CDU hatte Anfang der Wochezu einer Bürgerversammlung geladen. Dabei wurde die gespalteneMeinung der Ellwanger deutlich: Die einen fühlen sich von denFlüchtlingen gestört, die anderen halten die LEA für sinnvoll undplädieren für ihre Weiterführung.Bettenburg oder Bauernhof - Streit um Schwarzwald-TourismusDie Zahl der Übernachtungsgäste im Touristenort Todtnauberg imSüdschwarzwald ist seit Jahren rückläufig. Jetzt will ein Investorein Vier-Sterne-Ferienressort mit 299 Betten bauen. Das Projektverspricht steigende Besucherzahlen. Aber zu welchem Preis?Radon - radioaktives Edelgas in Schulen und KindergärtenIn Heidenheimer Schulen wird seit dieser Woche die Konzentrationvon Radon gemessen, wie bereits auch anderswo im Land. Dasradioaktive Edelgas kommt natürlich in der Umgebung vor. Radon giltnach dem Rauchen als zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. Nach demneuen Strahlenschutzgesetz, das 2019 in Kraft tritt, müssenArbeitsplätze mit erhöhten Radonwerten saniert werden. Doch inWohnungen gelten die neuen Richtwerte nicht."Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit ClemensBratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter http://SWR.de/kommunikation.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge unter http://SWRmediathek.de und unterhttp://SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen.Pressefotos bei http://ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell