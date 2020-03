Homöopathie: Verwenderschaft in Deutschland gleichbleibend hoch (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Laut einer aktuellen, repräsentativen forsa-Umfrage zum ThemaHomöopathie in Deutschland ist der Anteil der Menschen, die Homöopathieverwenden, gleichbleibend hoch: 55 Prozent der Befragten geben an, dieTherapieform zu nutzen - im Vorjahr waren es ebenso viele. Gut zwei Drittel (68%, Vorjahr rund 70 %) der Anwender sind mit der Wirksamkeit und Verträglichkeithomöopathischer Arzneimittel zufrieden oder sehr zufrieden. Dies ergab eineaktuelle Umfrage, die forsa im Auftrag der Deutsche Homöopathie-Union (DHU)unternommen hat.55 Prozent aller Befragten haben nach eigenen Angaben schon einmal selbstErfahrungen mit Homöopathie bzw. mit der Verwendung homöopathischer Arzneimittelgemacht. Hochgerechnet auf die deutsche Gesamtbevölkerung (über 18 Jahren)entspricht das mehr als 30 Mio. Homöopathie-Verwendern. Der Anteil der Befragtenmit Homöopathie-Erfahrung ist in den vergangenen zehn Jahren damit um insgesamt10 Prozentpunkte gestiegen.Weiblich, höher gebildet, unter 60 Jahre Überdurchschnittlich hoch ist derAnteil der Homöopathie-Verwender bei Frauen (66 %) sowie den 18- bis 59-Jährigen(rund 62 %). Die Umfrage des forsa-Instituts zeigt auch, dass Menschen mit einemmonatlichen Haushaltsnettoeinkommen von über 3.000 Euro monatlich (59 %) sowieAkademiker (62 %) ebenfalls überdurchschnittlich häufig Homöopathie verwenden.Neben den 55 Prozent, die bereits Homöopathie-Erfahrung haben, sind weitere 15Prozent grundsätzlich bereit, bei Bedarf auf homöopathische Arzneimittelzurückzugreifen. Nur rund jeder Vierte (26 %) würde Homöopathie dagegen generellnicht in Betracht ziehen.Hohe Zufriedenheit der VerwenderGut zwei Drittel (68 %) der Befragten mit Homöopathie-Erfahrung sind mit derWirksamkeit und Verträglichkeit der homöopathischen Arzneimittel zufrieden (46%) oder sogar sehr zufrieden (22 %). Die deutliche Mehrheit derHomöopathie-Verwender (74 %) hat bisher vor allem Einzelmittel - z. B.Streukügelchen mit Arnica D6 - verwendet.Dr. Gesine Klein, Leiterin des Bereichs Homöopathie der DHU, kommentiert: "DieUmfrage-Ergebnisse zeigen, dass die Homöopathie in der Bevölkerung einen sehrgroßen Zuspruch hat und hohes Vertrauen genießt. Für viele Menschen gehört dieseTherapieform selbstverständlich zu ihrer Gesundheitsversorgung dazu - sie habensich aufgrund positiver Erfahrungen bewusst dafür entschieden. Es freut uns,dass die Zahl der Menschen, die keine Homöopathie-Erfahrung haben, aber eineVerwendung in Betracht ziehen, um fünf Prozentpunkte von 29 % (2019) auf 34 %(2020) gestiegen ist."Über die UmfrageDie aktuelle Umfrage wurde von forsa im Auftrag der Deutsche Homöopathie-Union(DHU) im Februar 2020 unternommen. Insgesamt wurden dafür im Rahmen derbevölkerungsrepräsentativen Mehrthemenumfrage von forsa bundesweit 2006 Personenab 18 Jahre befragt. Schon seit dem Jahr 2010 ermittelt forsa für die DHUjährlich die Meinungen der Deutschen zum Thema "Homöopathie".Über die DHUDie Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG, kurz DHU, istführender Hersteller homöopathischer Einzelmittel und Dr. Schüßler-Salze inDeutschland. Das Unternehmen, mit Sitz in Karlsruhe, gehört zur Dr. WillmarSchwabe Unternehmensgruppe, innerhalb derer es 1961 gegründet wurde. Die DHUstellt ihr umfassendes Sortiment auf Basis der 150-jährigen Expertise derFirmengruppe in der Produktion homöopathischer Arzneimittel her - vonhomöopathischen Einzelmitteln über Komplexmittel bis hin zu Schüßler-Salzen. DHUsteht für Tradition und Qualität, ebenso wie für Nachhaltigkeit und Innovation.Über eigene Forschung, einen medizinisch-wissenschaftlichen Beratungsservice undFachkreis-Schulungen fördert die DHU den Wissensaufbau zur TherapieformHomöopathie und setzt sich für ein integriertes, verantwortungsvollesMiteinander von Schul- und Komplementärmedizin ein.Den Großteil der benötigten Ausgangspflanzen baut die DHU in Terra Medica®, derökologisch zertifizierten, artenreichsten Arzneipflanzenkultur Europas, inStaffort bei Karlsruhe, selbst an. Rund 500 MitarbeiterInnen sorgen dafür, dassdie fertigen Präparate die hohen Qualitätsanforderungen an Arzneimittel undHerstellungsprozesse erfüllen. Und die aufwendige Potenzierung perHandverschüttelung wird parallel zu modernsten High-Tech-Verfahren fortgeführt.Mehr unter www.dhu.dePressekontat:Weitere Informationen erhalten Sie bei Kerstin Schmidt, LeiterinUnternehmenskommunikationDHU, Tel.: 0721 / 40 93-402, oder E-Mail: presse@dhu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/142056/4539303OTS: Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KGOriginal-Content von: Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell