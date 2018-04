Homöopathie: DHU startet Initiative

Karlsruhe (ots) - "Homöopathie. Natürlich. Meine Entscheidung!"ist das Motto einer breit angelegten Initiative der DHU, die am 25.April 2018 startet. Unter dem Hashtag #MachAuchDuMit lädt sie alleInteressierten ein, sich über das Thema Homöopathie auszutauschen undeigene Erfahrungen zu teilen.Was ist das Ziel der Initiative?In Deutschland sind 7.000 Ärzte in Homöopathie ausgebildet. 56%der Deutschen sind Verwender. Drei Viertel der Bundesbürger findenein integratives Medizin-Konzept, also den möglichen Einbezug auchvon Naturmedizin und Homöopathie in ihre Behandlung gut. DerInformationsbedarf ist somit groß. Daher will die DHU, Marktführer imBereich homöopathischer Arzneimittel, mit ihrer Initiative dieBedeutung der Homöopathie als etablierte und erfolgreiche Therapieunterstreichen und sich vor allem für den Erhalt der freienTherapiewahl einsetzen.#MachAuchDuMitUnter dem Hashtag #MachAuchDuMit lädt die Initiative Anwenderinnenund Anwender ein, ihre guten Erfahrungen in Sachen Homöopathie zuteilen. "Über 30 Millionen zufriedene Menschen setzen für ihreGesundheit auf Homöopathie und vertrauen ihr. Mit unserer Initiativewollen wir das Selbstbewusstsein der Menschen stärken, sich für dieHomöopathie zu entscheiden oder mindestens für eine freie Wahleinzustehen," so Peter Braun, Geschäftsführer der DHU.Medien: Online-Plattform gestartetNeben Patienten sollen auch Apotheker, Ärzte, Heilpraktiker undweitere Experten zu Wort kommen. Also alle Menschen, für dieHomöopathie oder homöopathische Arzneimittel eine wichtige Bedeutunghaben. Virtuelle Anlaufstelle der Initiative ist die Internetseitewww.homöopathie-natürlich.de, eine Plattform für Austausch undInformation. Darüber hinaus will die Initiative medialeAufmerksamkeit auf das Thema Homöopathie lenken.Für Transparenz und Therapiefreiheit"Die Therapiefreiheit, die in unserem Slogan mit "MeineEntscheidung!" zum Ausdruck kommt, ist uns das wichtigste in dieserInitiative", unterstreicht Peter Braun. Und dafür lohnt es sich aktivzu werden, wie der Schweizer weiß. 2017 haben sich die Menschen inder Schweiz per Volksabstimmung für das Konzept einer integrativenMedizin entschieden. Neben der Schulmedizin können dort auch weitereTherapieverfahren wie Homöopathie oder Naturmedizin zum Einsatzkommen.Sich für Menschen einsetzenIn Deutschland will die DHU mit ihrer Initiative Transparenzschaffen und die Homöopathie hinsichtlich Fakten und Erfolgerealistisch darstellen. Dafür besteht offensichtlich Bedarf: "Wir alsDHU haben in der jüngsten Vergangenheit dutzende spontane Anfragenbekommen, für die Homöopathie Flagge zu zeigen".Ergänzen statt ausgrenzenWas die Inhalte der Initiative angeht betont Peter Braun, dass esdabei nie um ein "Entweder-Oder" zwischen Schulmedizin und anderenTherapieverfahren gehen soll: "Die Kombination der jeweils am bestenfür den Patienten passenden Methode im Sinne von "Hand-in-Hand" istdas Ziel der modernen integrativen Medizin. In keiner Art und Weiseist eine Entscheidung für die Homöopathie eine Entscheidung gegen dieSchulmedizin. Beides hat seine Berechtigung und ergänzt sich invielen Fällen."Pressekontakt:Deutsche Homöopathie-UnionDHU-Arzneimittel GmbH & Co. KGDr. Wolfgang KernLeitung KommunikationTelefon: (0721) 40 93-225wolfgang.kern@dhu.dePostfach 41 02 40, 76202 KarlsruheOriginal-Content von: Deutsche Homöopathie-Union (DHU), übermittelt durch news aktuell