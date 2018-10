Homöopathie: 5 Prozent Umsatzsteigerung bei homöopathischen Arzneimitteln

Berlin (ots) - Der Absatz und Umsatz mit homöopathischenArzneimitteln ist im ersten Halbjahr 2018 gestiegen. Im Vergleich zumersten Halbjahr 2017 stieg der Umsatz von rund 321 Millionen Euro auf338 Millionen Euro. Somit konnte im ersten Halbjahr 2018 eineUmsatzsteigerung von rund 5 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr2017 erzielt werden.Das teilte das Pharma-Marktforschungsunternehmen IQVIA auf Anfragedes Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte (DZVhÄ) mit.Der Absatz mit homöopathischen Arzneimitteln stieg imHalbjahres-Vergleich demnach um rund 2 Prozent. Von 27 Millionenverkauften Packungen auf 27,7 Millionen Packungen."Die Bürger wollen eine Medizinwende - hin zur IntegrativenMedizin"Zuvor war laut IQVIA der Jahresabsatz mit homöopathischen Arzneienbereits von rund 46 Millionen Packungen im Jahr 2012 auf 53 MillionenPackungen im Jahr 2017 gestiegen."Die Zahlen zeigen, dass sich die Menschen in Deutschland derHomöopathie weiter zuwenden", erklärt Cornelia Bajic, Fachärztin fürAllgemeinmedizin und 1. Vorsitzende des DZVhÄ. Das Bewusstsein in derBevölkerung habe sich in den vergangenen 10 Jahren inSchlüsselbereichen deutlich verändert: "Die Bürger wollen neben einerEnergiewende und Agrarwende auch eine Medizinwende in Deutschland. -Und zwar hin zur Intergrativen Medizin", sagt Bajic. "Die Menschenerwarten eine Medizin nach dem Vorbild der Schweiz. Hier werdensowohl konventionelle als auch ergänzende Therapien wie dieHomöopathie zum Wohle der Patienten eingesetzt - und von derobligatorischen Grundversicherung voll bezahlt", so Bajic.Eine Umfrage der Deutschen Finanz-Service Institut GmbH (DFSI)stützt diese These. Sie zeigte erst im September, dass die Nachfrageder Bürger nach Homöopathie bei Krankenkassen weiter steigt. "Egalwie man dazu steht", so das DFSI, "es ist eine Tatsache, dass fastein Drittel aller Suchabfragen diese Alternativmedizin beinhaltet."Mehr Infos+Links unter: www.dzvhae.de/homoeopathika2018Pressekontakt:Björn Bendig, PressesprecherDeutscher Zentralverein homöopathischer ÄrzteTel: 030 - 325 97 34 13 E-Mail: bjoern.bendig@dzvhae.deOriginal-Content von: Deutscher Zentralverein homöopathischer Ärzte (DZVhÄ), übermittelt durch news aktuell