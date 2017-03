Hommage an einen großen Deutschen: Bernhard Grzimek bekommt seine eigene Webseite

Frankfurt (ots) - Anlässlich seines 30. Todestags widmet dieZoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) Bernhard Grzimek eine eigeneWebseite. Die Seite www.bernhardgrzimek.de zeigt bisher online nichtverfügbare Fotos und Filmausschnitte und erlaubt ganz neue Einblickein das außergewöhnliche Leben von Professor Bernhard Grzimek.Bernhard Grzimek war Präsident der Zoologischen GesellschaftFrankfurt und Direktor des Frankfurter Zoos. Für die meistenDeutschen aber war er der Tierprofessor aus dem Fernsehen. Er warModerator, Autor, Regisseur, Pilot, Hühner- und Pferdezüchter,leidenschaftlicher Umwelt- und Naturschutzaktivist, Tierschützer,Frauenschwarm, Politiker und einiges mehr.Am 13. März 1987 starb Bernhard Grzimek. Sein Tod war soungewöhnlich wie sein Leben - er starb während einerZirkusvorstellung in Frankfurt und wurde später in der Serengetibeigesetzt.Einen kleinen Überblick über Bernhard Grzimeks außergewöhnlichesLeben, seine unzähligen Verdienste, Fernsehsendungen, Filme, Bücherund Reisen gibt jetzt die neue Webseite www.bernhardgrzimek.de. MitFilmausschnitten und Fotos, die zum Teil zum ersten Mal onlineveröffentlicht werden, erzählt bernhardgrzimek.de die Geschichteeines großen Deutschen und lädt zum Stöbern und Staunen ein.Grzimeks Engagement für den Schutz der Tiere und ihrer natürlichenLebensräume lebt in den Naturschutzprogrammen der ZoologischenGesellschaft Frankfurt weiter, die auch heute noch die Serengeti zueinem ihrer wichtigsten Arbeitsgebiete zählt.Mit bernhardgrzimek.de würdigt die ZGF ihren Gründer undlangjährigen Präsidenten. Foto- und Filmmaterial für die Webseitewurden dankenswerterweise vom Hessischen Rundfunk und der BildagenturOkapia zur Verfügung gestellt.Pressekontakt:Katharina Hensen069 94344611hensen@zgf.dewww.zgf.dewww.bernhardgrzimek.deOriginal-Content von: Zoologische Gesellschaft Frankfurt, übermittelt durch news aktuell