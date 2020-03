Hommage an Krzysztof Penderecki

Strasbourg (ots) - In Erinnerung an den am 29. März verstorbenen polnischen Komponisten Krzysztof Penderecki stellt ARTE in der Mediathek eine Gala im imposanten Teatr Wielki in Warschau aus dem Jahr 2013 online, bei der internationale Stars Penderecki anlässlich seines 80. Geburtstags ehrten. Herausragende KünstlerInnen der Klassikszene, unter anderem Anne-Sophie Mutter, Roman Patkoló und Valery Gergiev, interpretierten gemeinsam mit renommierten polnischen Orchestern eine besondere Auswahl seines Schaffens.Hommage an Krzysztof PendereckiAb sofort verfügbar unter arte.tv ( http://ow.ly/vhRO30qtJqg )KonzertRegie: Michael BeyerMit: Anne-Sophie Mutter (Violine), Roman Patkoló (Kontrabass), Ivan Monighetti (Cello), Arto Noras (Cello), Daniel Müller-Schott (Cello), Iwona Hossa (Sopran), Ewa Vesin (Sopran), Agnieszka Rehlis (Mezzosopran), Rafal Bartminski (Tenor), Nikolay Didenko (Bass)Komponist: Krzysztof PendereckiDirigent/-in: Valery Gergiev, Krzysztof Urbanski, Charles DutoitOrchester: Sinfonia VarsoviaChor: Philharmonischer Chor Warschau, Warschauer KnabenchorZDF/ARTEPolen 2013, 107 Min.Pressekontakt:Michel Kreß / michel.kress@arte.tv / +33 3 90 14 21 63Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9021/4559749OTS: ARTE G.E.I.E.Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell