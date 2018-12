Homeserve: Aktienanalyse vom 19.12.2018: Wie jetzt?

Für die Aktie Homeserve aus dem Segment "Diversified Support Services" wird an der heimatlichen Börse London am 19.12.2018, 23:53 Uhr, ein Kurs von 874 GBP geführt.

Die Aussichten für Homeserve haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Homeserve-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 4 Buy, 3 Hold, 1 Sell. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Homeserve aus dem letzten Monat ist "Buy" (2 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 1010 GBP angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 15,89 Prozent erzielen, da sie derzeit 871,5 GBP kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Homeserve wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Homeserve auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 25,72 liegt Homeserve unter dem Branchendurchschnitt (31 Prozent). Die Branche "Engineering & Construction Svcs" weist einen Wert von 37,05 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.