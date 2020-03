Homeschooling auch in den Osterferien

Berlin (ots) - In den Osterferien empfiehlt die Berliner Bildungsverwaltung weiter Homeschooling-Angebote für die Schüler.Nach rbb-Informationen vom Montag bittet sie die Schulen darum, ihnen solche Lernangebote zu unterbreiten. Laut dem Sprecher der Bildungsverwaltung, Martin Klesmann, geht es in der Bitte an die Schulen auch darum, den Kontakt zu den Schülern zu halten und erreichbar zu sein, falls es Fragen gibt. Das gelte in dieser unsicheren Zeit gerade für Schüler, die vor Prüfungen stehen, wie dem Mittleren Schulabschluss oder dem Abitur. Einige hätten von ihren Familien wenig Unterstützung.Aus Sicht von Schulen soll das Weiterlernen in den Osterferien Familien dabei helfen, während der Corona-Zeit einen strukturierten Tagesablauf beizubehalten.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb 88.8Chef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-34 210Fax: +49 (0)30 979 93-34 219aktuell@rbb888.deplanung@rbb888.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4560453OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell