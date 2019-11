Homeoffice keine Allzwecklösung / Randstad Studie zum Arbeitszeitmodell (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Randstad":

Eschborn (ots) -Homeoffice ist in aller Munde. Sogar ein gesetzlicher Anspruch darauf wirdderzeit diskutiert. Doch vor allem der Mittelstand macht von diesemArbeitszeitmodell kaum Gebrauch. Gerade mal 1% der Mitarbeiter von kleinenmittelständischen Unternehmen, die Homeoffice anbieten, nehmen die Optionregelmäßig in Anspruch. Fast die Hälfte von ihnen nutzt dieses Arbeitszeitmodellnur selten (46%). Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelleRandstad-ifo-Personalleiterbefragung, die Deutschlands Personalverantwortlichevierteljährlich zu Entwicklungen im Personalwesen befragt.Recht auf Homeoffice nötig?Insgesamt wird Homeoffice von allen Unternehmen genauso häufig angeboten (39%)wie es von den Mitarbeitern ungenutzt bleibt (39%). Dies steht im Gegensatz zurDringlichkeit, die Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) dem Homeoffice alsgesetzlichem Anspruch beimisst. Während nur 30% der mittelständischenUnternehmen Homeoffice anbieten, setzen vorwiegend Firmen über 50 Mitarbeiternauf das flexible Arbeitszeitmodell (49%). Vor allem in der Datenverarbeitungwird es sehr stark bis stark genutzt (48%). "Homeoffice gilt als dieAllzwecklösung der digitalen Arbeitswelt. Unsere Studie zeigt, dass diesesArbeitszeitmodell für den Mittelstand wenig Relevanz hat. Während größere Firmenvon Homeoffice profitieren können, ist mittelständischen Unternehmen mit solchenEinzelmaßnahmen nicht immer automatisch geholfen", erklärt Andreas Bolder,Director Human Resources bei der Randstad Gruppe Deutschland.Handhabe von Homeoffice nicht eindeutig"Um die Flexibilisierung der Arbeitszeit im gesamten Unternehmensbereicherfolgreich voranzubringen, bedarf es nicht einer einzigen Lösung, sondernindividueller Maßnahmen, die auf die jeweiligen Branchen abgestimmt sind", soAndreas Bolder. Zuhause zu arbeiten ist deshalb für viele Mittelständler keineOption, weil viele Bereiche nur mit festen Arbeitszeiten und Präsenz vor Ortfunktionieren. "Das macht die gesetzliche Verankerung dieses Arbeitszeitmodellsfragwürdig, zumal dabei vor allem noch Fragen des Arbeitsschutzes offen sind",resümiert Andreas Bolder.Über die Randstad-ifo-PersonalleiterbefragungDie hier vorgestellten Ergebnisse stammen aus der Randstad-ifo-Personalleiterbefragung Q2 2019, die quartalsweise durch das ifo-Institut imAuftrag vom Personaldienstleister Randstad durchgeführt wird. Die Studie befragtbis zu 1000 Personalverantwortliche in deutschen Unternehmen unterschiedlicherGrößen und Branchen. Die Sonderfrage im zweiten Quartal 2019 bezog sich auf diesystematische Erfassung der Arbeitszeit in Deutschlands Unternehmen.Über Randstad Gruppe DeutschlandRandstad ist Deutschlands führender Personaldienstleister. Wir helfenUnternehmen und Arbeitnehmern dabei, ihr Potenzial zu verwirklichen, indem wirunsere technologische Kompetenz mit unserem Gespür für Menschen verbinden. Wirnennen dieses Prinzip "Human Forward". In der Randstad Gruppe Deutschland sindwir mit 58.000 Mitarbeitern und rund 550 Niederlassungen in 300 Städtenansässig. Unser Umsatzvolumen umfasst rund 2,38 Milliarden Euro (2018). Nebender klassischen Zeitarbeit zählen die Geschäftsbereiche Professional Services,Personalvermittlung, HR Lösungen und Inhouse Services zu unserem Portfolio. Wirschaffen als erfahrener und vertrauensvoller Partner passgenaue Personallösungenfür unsere Kundenunternehmen. Unsere individuellen Leistungs- undEntwicklungsangebote für Mitarbeiter und Bewerber machen uns auch für Fach- undFührungskräfte zu einem attraktiven Arbeitgeber und Dienstleister. Seit über 50Jahren in Deutschland aktiv, gehören wir mit der Randstad Gruppe Deutschland zurniederländischen Randstad N.V. Ein Gesamtumsatz von rund 23,8 Milliarden Euro(Jahr 2018), über 670.900 Mitarbeiter im täglichen Einsatz, und rund 4.800Niederlassungen in 38 Märkten machen unseren internationalen Unternehmenskonzernzum größten Personaldienstleister weltweit. Zu unseren nationalen Zweigstellengehören neben der Randstad Deutschland GmbH & Co KG außerdem die UnternehmenTempo Team, Gulp, Monster, twago, Randstad Sourceright, Randstad OutsourcingGmbH sowie Randstad Automotive und Randstad Financial Services. Vorsitzender undSprecher ist Richard Jager.Pressekontakt:VerantwortlichRandstad Deutschland PressestelleHelene SchmidtHelfmann-Park 865760 EschbornFon 0 61 96 / 4 08-17 01Fax 0 61 96 / 4 08-17 75E-Mail: presse@randstad.dewww.randstad.deOriginal-Content von: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell