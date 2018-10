Homeday schließt Vertrag über Finanzierungsrunde von 20 Millionen Euro (FOTO)

Berlin (ots) -Der technologiegestützte Immobilienmakler Homeday(www.homeday.de), einer der wachstumsstärksten Vermittler imdeutschen Immobilienmarkt, gibt heute den Vertragsabschluss einerneuen Finanzierungsrunde bekannt.- Project A, Axel Springer und Purplebricks investieren intechnologiegestützten Immobilienmakler- Einsatz des Kapitals für weitere Skalierung des Geschäftsmodellsgeplant- Britischer Marktführer unterstützt Wachstumskurs von HomedayDer technologiegestützte Immobilienmakler Homeday(www.homeday.de), einer der wachstumsstärksten Vermittler imdeutschen Immobilienmarkt, gibt heute den Vertragsabschluss einerneuen Finanzierungsrunde bekannt. Insgesamt stellen die InvestorenProject A, Axel Springer und Purplebricks dem Unternehmen Eigen- undFremdkapital in Höhe von 20 Millionen Euro zur Verfügung. Mit denbereitgestellten Finanzmitteln will Homeday in die weitere Skalierungdes Geschäftsmodells investieren. Der Vollzug der Transaktion bedarfnoch der kartellrechtlichen Freigabe.Seit seiner Gründung 2015 hat das Berliner Unternehmen bundesweitImmobilien im Wert von mehr als einer Milliarde Euro erfolgreichvermittelt. Als einer der führenden Immobilienvermittler inDeutschland setzt Homeday auf erfahrene Makler vor Ort, dietechnologisch und organisatorisch von einem zentralen Expertenteamunterstützt werden und somit mehr Zeit für den persönlichenKundenkontakt aufwenden können. Homeday bietet diesen Service sowohlexklusiv als auch nicht exklusiv an Makler an.Mit Purplebricks wird zudem die führende britischetransaktionsbasierte digitale Immobilienplattform, die auch in denUSA, Kanada und Australien aktiv ist, in die weitere Entwicklung vonHomeday investieren. Durch die Zusammenarbeit wird Homeday beimAusbau des eigenen Geschäftsmodells vom Wissen und der Erfahrung desbritischen Marktführers profitieren.Steffen Wicker, Gründer und Geschäftsführer von Homeday: "Durchunser starkes Wachstum in den letzten Jahren hat sich Homeday eineführende Position im Immobilienmarkt erarbeitet. Wir freuen uns sehrüber das Vertrauen der Investoren in unser Modell und unsere Arbeit.Die Finanzierungsrunde und der Erfahrungsaustausch mit Purplebricksversetzen uns in die Lage, unser Wachstum noch einmal zubeschleunigen. Unser Ziel ist es, Homeday zur ersten Anlaufstelle fürEigentümer zu machen, die ihre Immobilie verkaufen wollen."Uwe Horstmann, General Partner bei Project A: "Wir freuen uns überdas Engagement von Axel Springer und Purplebricks, gleichzeitig istdie Investmentrunde zur weiteren Skalierung für uns ein logischerSchritt. Homeday hat bewiesen, dass die Zusammenführung voninnovativer Technologie mit dem persönlichen Vor-Ort-Service durcherfahrene Makler für mehr Transparenz und Vertrauen bei allenBeteiligten sorgt. Mit der Unterstützung von Homeday kommen Makler,Käufer und Verkäufer schnell und bequem zum gewünschten Ergebnis.Dieses Win-Win-Win-Szenario von Homeday hat sich auf dem Marktetabliert und wir sehen weiterhin ein großes Wachstumspotential."Homeday wird das frische Kapital in den weiteren Personalaufbau,in Marketing sowie die Weiterentwicklung des Produkts investieren,verbunden mit dem Ziel, eine einzigartige Kundenerfahrung über dengesamten Prozess der Immobilientransaktion zu schaffen.Über HomedayHomeday ist ein technologiegestütztes Maklerunternehmen undschafft für Verkäufer und Käufer eine bisher nicht dageweseneKundenerfahrung. Homeday-Makler unterstützen Immobilienverkäufer undKäufer bundesweit. Dabei verknüpft Homeday innovative Technologie miteffizienten Prozessen und erfahrenen Maklern vor Ort. 2015 wurdeHomeday von Steffen Wicker, Dmitri Uvarovski und Philipp Reichlegegründet. Seit der Gründung hat das Maklerunternehmen über eineMilliarde Euro Immobilienvolumen erfolgreich vermittelt.Über Project AProject A ist der operative VC, der neben Kapital ein großesNetzwerk und exklusiven Zugang zu einem breiten Spektrum an Servicesbietet. Der Berliner Investor verwaltet 260 Millionen Euro, mit denener Technologie-Startups finanziert. Kern von Project A ist das Teamaus 100 erfahrenen Experten, die die Portfoliounternehmen operativunterstützen in Bereichen wie Software Engineering, DigitalesMarketing, Design, Kommunikation, Business Intelligence, Sales undRecruiting. Zum Portfolio gehören Unternehmen wie Artisense,Catawiki, Horizn Studios, KRY, LIQID, Spryker, uberall undWorldRemit. Mehr Informationen auf www.project-a.com und auf dem Bloginsights.project-a.com.Über PurplebricksPurplebricks ist der führende Immobilienvermittler der nächstenGeneration in Großbritannien mit Niederlassungen in Australien, denUSA und Kanada. Purplebricks kombiniert erfahrene, lokaleImmobilien-Experten mit dem innovativen Einsatz von Technologie, umden Kauf, Verkauf und die Vermietung von Immobilien komfortabler,transparenter und kostengünstiger zu gestalten. 