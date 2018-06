Home of Team-Spirit / Eine Weltmeisterschaft und vier Jahre später - Campo Bahia, der Energie-Hotspot in Brasilien

Santo André, Bahia, Brasilien/München, Deutschland (ots) -Genau vor vier Jahren ist das Sommermärchen in BrasilienWirklichkeit geworden, das vom fulminanten Sieg der deutschenFußball-Elf über die Kicker-Götter Brasiliens erzählt. Alle Medienund Experten waren sich einig: Maßgeblich beteiligt amWeltmeistertitel war die einzigartige Unterbringung im Luxury BeachResort Campo Bahia www.campobahia.com an der energetischen DiscoveryCoast Brasiliens, deren magische Kraft in der offen gestaltetenArchitektur besonders gut fließt. Bereits das Eingangstor bildet einriesiger Traumfänger der heimischen Pataxo-Indianer. Catch yourdream.Das exklusive HideAway im Küstenstaat Bahia vereint naturnahe,familiäre Privatsphäre mit Luxus-Hotellerie und Gastronomie aufSterne-Niveau. Die zur WM unter Naturschutzrichtlinien neu erbaute,kompakte Anlage mit ihren 14 Villen, designed by Christiane Hirmer,wurde sogleich in den Kreis der Small Luxury Hotels aufgenommen undgilt als atemberaubendstes Beach Resort Brasiliens.Seit seiner Eröffnung 2014 hat sich das Campo Bahia Beach Resortnicht nur in Brasilien zum gefragten Geheimtipp entwickelt. Derbrasilianische und internationale Sophisticated Traveler sucht dieMischung aus kilometerlangem Sandstrand mit seinen hippen HotSpots,KiteSurfern, Hotel-Yacht und dem relaxten Barefoot-Luxus mitBeachGym, Spa, Yoga und den Healthy Cuisine Lunches unter demriesigen Cashew-Baum, an dem einst Jogis Team zu seinerSiegerstrategie fand.Deshalb setzen auch viele Firmenevents und Familienfeiern auf denTeambuilding Spirit, der nur 1,5 Flugstunden von Rio de Janeiroentfernt Wunder birgt und genießen weltmeisterliche Tage beim BBQ amlegendären Strand, den die Brasilianer ehrfürchtig "sete a um", 7:1getauft haben.Das Hotel wurde auf Initiative von Dr. Christian Hirmer undChristiane Hirmer erbaut und wird von der Münchner familiengeführtenHirmer Hospitality betrieben.Suite von EUR 236 bis EUR 500, Villa von EUR 920 bis EUR 2.340 dieNacht, www.campobahia.comPressekontakt:HIRMER Gruppe, Kardinal-Faulhaber-Strasse 10, 80333 München+49 (0)89 24 20 402-66ROCCHI BRANDS MEDIA, Marco Rocchi, press@campobahia.comOriginal-Content von: Hirmer Hospitality, übermittelt durch news aktuell