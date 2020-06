Mainz (ots) - Cornelia Augustin gehört einmal mehr zu den besten Home Stagerinnen des Landes. Jetzt wurde sie zum dritten Mal in vier Jahren von ihrem Berufsverband Deutsche Gesellschaft für Home Staging und Redesign (DGHR) mit einem DGHR Star für ihr erfolgreiches Home Staging ausgezeichnet.Sie erhielt den Preis in der wohl umkämpftesten Kategorie "Unrenovierte Bestandsimmobilie inklusive Erbimmobilie" während einer Online-Zeremonie von der DGHR-Vorsitzenden Iris Houghton überreicht: "Ein tolles Beispiel, das zeigt, wie wir von der Vergangenheit in die Zukunft kommen. Das Kopfkino geht an ... traumhafte Arbeit!" Außerdem gehörte Cornelia Augustin in der Kategorie "Luxusimmoblie" zu den fünf Nominierten.Home Staging stellt eine Immobilie, die zum Verkauf steht, aufwendig auf die Bühne. Davon profitieren alle: Interessenten, weil sie sich ihre Zukunft darin vorstellen können, Verkäufer, weil sie mehr Geld in kürzerer Zeit bekommen und Makler, weil ihnen der Job mehr Spaß macht.Cornelia Augustin wurde für ein Projekt von Engel & Völkers in Würzburg ausgezeichnet. Das Einfamilienhaus hatte zunächst für ein Jahr keinen Käufer gefunden. Nach dem Staging führte bereits die erste Besichtigung zum Verkauf, insgesamt gab es binnen einer Woche drei Kaufzusagen. Cornelia Augustin gewann mit diesem Projekt insgesamt den 3. Platz.Cornelia Augustin Home Staging ist eines der marktführenden Unternehmen für Home Staging in Deutschland. Die Gründerin stellte bereits mehrfach im ZDF und auf VOX ihr Schaffen vor, zahlreiche Tageszeitungen, Zeitschriften und Wohnportalen berichteten über sie. sie lebt mit ihrer Familie in Mainz und betreut von hier aus bundesweit Projekte.Fotos: https://bit.ly/dghr20Pressekontakt:Cornelia Augustin Home StagingGuido Augustin http://www.cornelia-augustin.dega@cornelia-augustin.deTel. 06131 48948 11Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/145308/4623071OTS: Cornelia Augustin Home StagingOriginal-Content von: Cornelia Augustin Home Staging, übermittelt durch news aktuell