Unterföhring (ots) - Spaß beim Home-Schooling? Wie das geht, beweist Luke Mockridge! Zum Start der vierten Staffel von "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" in SAT.1 stellen sich am Freitag, 17. April 2020, um 20:15 Uhr, Sarah Lombardi, Özcan Coşar, Oliver Korittke und Michael Schulte den zwölf Prüfungen von Schulmeister Luke Mockridge. Dabei müssen sie ihr Wissen und Können aus der Grundschule sowie der Mittel- und Oberstufe aus ihrem (Langzeit-)Gedächtnis hervorholen.Und wie derzeit in allen Schulen muss auch Luke Mockridge als Klassenleiter auf die Anwesenheit seiner Schüler aus der Grundschule Norderney und des Gymnasiums in Michelstadt verzichten. Sie bleiben zu Hause und werden von Sarah Lombardi und Özcan Coşar im "Kids"-Team vertreten. "Ich habe das Abi abgebrochen, weil ich mich für meine Karriere entscheiden musste. Dabei habe ich großes Glück gehabt, es hätte auch anders ausgehen können", gesteht Sarah Lombardi. Und Özcan Coşar beichtet, dass er die Realschule mit einem Notendurchschnitt von 4,2 abgeschlossen hat. Die Sängerin und der Comedian sind sich einig: "In Erdkunde, Mathematik und Chemie waren wir beide nicht gut." Wie wird sich das "Kids"-Team gegen Musiker Michael Schulte, der ein Top-Abi von 1,6 vorweisen kann, und Schauspieler Oliver Korittke im "VIPs"-Team behaupten? Welcher Promi glänzt mit Mathematik-Wissen, wer zeigt sportliches Geschick und wer entpuppt sich als Geschichte-Genie? Welches Team holt 20.000 Euro für seine (ehemaligen) Schulen?Im Anschluss bringt Faisal Kawusi in der dritten Staffel seiner "Die Faisal Kawusi Show", um 22:30 Uhr, die Zuschauer mit witzigen Stand Ups und Sketchen zum Lachen: Unter anderem besucht der Comedian außergewöhnliche Orte, gibt sich als findigen Wettanbieter und versucht, gemeinsam mit Simon Pearce den Bundesländern Brandenburg und Sachsen ein "cooles" Image zu verpassen. Zu Gast in der ersten Folge: Schauspieler Kida Khodr Ramadan.Der SAT.1 Fun Freitag: "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" und "Die Faisal Kawusi Show" - ab 17. April 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1Fotos zu "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" unter www.presse.sat1.de/lukemockridgePressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHPetra DandlSenior PR Manager Show & ComedyCommunications & PRTel. +49 [89] 9507-1169Petra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktionKathrin BaumannTel. +49 [89] 9507-1170Kathrin.Baumann@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4571520OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell