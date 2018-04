Home Office ist eine Generationenfrage / Aktuelle Studie untersucht neue Arbeitsformen (FOTO)

Eschborn (ots) -Ob am voll ausgestatteten Schreibtisch im Büro, von Zuhause oderim Café um die Ecke: Viele Jobs können inzwischen mit Laptop undSmartphone von überall erledigt werden. Immer mehr Unternehmen bietenihren Angestellten Home Office an. Doch was denken Arbeitnehmer überdieses Angebot? Die Einstellung zum Home Office ist eineGenerationenfrage, wie die Ergebnisse des aktuellen RandstadArbeitsbarometers zeigen.In Deutschland fühlen sich vor allem Arbeitnehmer zwischen 25 und45 Jahren vom Home Office angesprochen. Von ihnen würden etwa 58% dasBüro ab und an gegen die eigenen vier Wände oder einen anderen Orttauschen. Das kann einige Vorteile bringen: OhneHintergrundgeräusche, langwierige Meetings und den stressigen Weg insBüro ist die Arbeit schneller erledigt. Außerdem können sie soprivate Termine wie Arztbesuche und Handwerker in der Wohnung besserkoordinieren.Das alles scheint die Generation 45+ dagegen nicht zu überzeugen.Etwa 61% von ihnen können sich nicht vorstellen, von zu Hause odereinem anderen Ort außerhalb des Büros zu arbeiten. Gegner des HomeOffice legen mehr Wert darauf, Beruf und Freizeit klar voneinander zutrennen. Mobil zu arbeiten bedeutet für sie nicht Balance, sonderndie Grenze zwischen Privat- und Berufsleben aufzuweichen.Die Entscheidung, ob sie lieber zu Hause oder im Büro arbeitenwollen, wird vielen Arbeitnehmern allerdings noch abgenommen. Rund 50% der über 45-Jährigen bekommen von ihrem Arbeitgeber nicht dienötige Ausrüstung für das Home Office. Unter den 25 bis 45-Jährigensind es noch 36 %. Unternehmen statten ältere Angestellte seltenerals ihre jüngeren Kollegen für die Arbeit von Zuhause aus. "Auch wennnicht alle Berufe dafür geeignet sind, sie im Home Office zuerledigen, zeigen die Ergebnisse einen Nachholbedarf seitens derUnternehmen", so Petra Timm, Director Group Communications beiRandstad Deutschland. "Mit den jüngeren Generationen, die jetzt inden Arbeitsmarkt eintreten, wird die Nachfrage nach mobiler Arbeitweiter steigen. Darauf müssen sich viele Arbeitgeber erst nocheinstellen."Über die Online-Umfrage Die dargestellten Ergebnisse stammen ausdem Randstad Arbeitsbarometer. Die Online-Umfrage wird in 33 Ländernvierteljährlich durchgeführt. In Deutschland wurden 400 Arbeitnehmerzwischen 18 und 65 Jahren aus unterschiedlichen Branchen befragt.Über Randstad Gruppe DeutschlandMit durchschnittlich rund 59.500 Mitarbeitern und rund 550Niederlassungen in 300 Städten sowie einem Umsatz von rund 2,3Milliarden Euro (2017) ist die Randstad Gruppe der führendePersonaldienstleister in Deutschland. Randstad bietet Unternehmenunterschiedlicher Branchen umfassende Personalservice-Konzepte. Nebender klassischen Zeitarbeit gehören zum Portfolio der Randstad Gruppeunter anderem die Geschäftsbereiche Professional Services,Personalvermittlung, HR Lösungen und Inhouse Services. Mit seinenpassgenauen Personallösungen ist Randstad ein wichtiger strategischerPartner für seine Kundenunternehmen. Durch die langjährige Erfahrungunter anderem in der Personalvermittlung und Personalüberlassungsowie individuelle Leistungs- und Entwicklungsangebote fürMitarbeiter und Bewerber, ist Randstad auch für Fach- undFührungskräfte ein attraktiver Arbeitgeber und Dienstleister. AlsImpulsgeber für den Arbeitsmarkt hat Randstad bereits im Jahr 2000einen flächendeckenden Tarifvertrag mit ver.di abgeschlossen, der alsGrundlage für die geltenden tariflichen Regelungen in der gesamtenBranche diente. Randstad ist seit 50 Jahren in Deutschland aktiv undgehört zur niederländischen Randstad Holding nv: mit einemGesamtumsatz von rund 23,3 Milliarden Euro (Jahr 2017), über 668.800Mitarbeitern täglich im Einsatz und rund 4.800 Niederlassungen in 39Ländern, ist Randstad einer der größten Personaldienstleisterweltweit. Zur deutschen Randstad Gruppe gehören neben den UnternehmenRandstad Deutschland GmbH & Co KG auch die Unternehmen Tempo Team,Gulp, Monster, twago, Randstad Sourceright, Randstad Outsourcing GmbHsowie Randstad Automotive und Randstad Financial Services.Vorsitzender und Sprecher der Geschäftsführung der Randstad GruppeDeutschland ist Richard Jager.Pressekontakt:VerantwortlichRandstad Deutschland PressestellePetra TimmHelfmann-Park 865760 EschbornFon 0 61 96 / 4 08-17 70Fax 0 61 96 / 4 08-17 75E-Mail: presse@randstad.dewww.randstad.deWeitere Presseunterlagen und Bildmaterial zum Herunterladen findenSie auch im Internet unter www.randstad.deOriginal-Content von: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell