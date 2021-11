Home-Office-Trend: IT-Sicherheitsdienstleister Secunet wächst deutlich

ESSEN (dpa-AFX) – Eine hohe Nachfrage öffentlicher Einrichtungen, Organisationen und Unternehmen hat dem IT-Sicherheitsdienstleister Secunet Security Networks zu einem Umsatzsprung verholfen. Der Erlös in den ersten neun Monaten stieg verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um knapp ein Drittel auf 189 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Essen mitteilte. Dabei verzeichnete Secunet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung