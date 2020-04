Unterföhring (ots) - Deutschland steht still - die "Trucker Babes" nicht! Die beliebtesten Lkw-Fahrerinnen Deutschlands geben trotz Corona-Krise weiter Gas und bringen ihre Lieferungen unter erschwerten Bedingungen ans Ziel. Lissy ist mit mehreren Tonnen frischem Obst und Gemüse aus Südtirol unterwegs nach Deutschland - strenge und zeitaufwändige Kontrollen an den Landesgrenzen inklusive. Manu liefert Lebensmittel und das heiß begehrte Klopapier aus. In "Trucker Babes aktuell" öffnen die PS-Ladys ihre Video-Tagebücher und zeigen ihren veränderten Alltag auf Deutschlands Straßen - zwischen Schutzmasken, geschlossenen Raststätten und endlosen Wartezeiten. Kabel Eins zeigt die Sonderausgabe des Erfolgsformats am Sonntag, 26. April 2020, um 20:15 Uhr.Gülle statt Gummi, heißt es dagegen für Tamara. Statt quer durch Deutschland zu cruisen, fährt die 42-Jährige jetzt Klärschlamm auf die Äcker in ihrer Gegend. Das Düngen der Felder übernehmen sonst landwirtschaftliche Saisonarbeiter, die jetzt aber nicht da sind. Also geht es mit dem Lkw direkt auf den Acker. Bei Bettina ist das Geschäft mit dem Viehtransport zusammengebrochen, aber die "Schlager-Lady" lässt sich nicht unterkriegen und sattelt kurzerhand um. Die aktuelle Sonderfolge zeigt neben dem harten Krisenalltag der "stillen Heldinnen" auch ihren unermüdlichen Einsatz, um ihre Existenz zu sichern.Die "Trucker Babes" sind Kult. Sie begeistern das Publikum bereits seit fünf Staffeln und fahren herausragende Marktanteile bis zu 8,1 Prozent (Z. 14-49) ein."Trucker Babes aktuell" am Sonntag, 26. April 2020, um 20:15 Uhr bei Kabel EinsBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 21.04.2020Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Michael Ulich Tel. +49 [89]9507-7296 Michael.Ulich@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7841/4577404OTS: Kabel EinsOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell