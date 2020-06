Home-Office - Arbeitgeber vertrauen mehr, als Arbeitnehmer glauben / Aktuelle Umfrage

Berlin (ots) -- 73 % der Arbeitgeber vertrauen ihren Mitarbeitern im Home-Office. - Dagegen glauben nur 53 % der Arbeitnehmer, dass ihnen ihr Chef vertraut. - Online-Umfrage auf transparent-beraten.de unter 100 Arbeitnehmern und 100 Arbeitgebern mit den Fragen "Vertrauen Sie Ihren Mitarbeitern im Home-Office?" und "Vertraut Ihnen Ihr Chef im Home-Office"?Die Coronakrise hat das Konzept Home-Office in deutschen Unternehmen regelrecht gepusht. Damit Produktivität und Motivation durch die Arbeit im Home-Office nicht abnehmen, ist ein starkes gegenseitiges Vertrauen notwendig. Dabei würde man annehmen, dass die meisten Chefs ihren Angestellten eher misstrauen. Die Ergebnisse unserer aktuellen Umfrage zeichnen jedoch ein überraschend anderes Bild.Mehrheit der Arbeitgeber vertraut ihren AngestelltenInsgesamt 73 % der befragten Arbeitgeber gaben die Antworten "Ja, uneingeschränkt" oder "Ja, weitestgehend" auf die Frage, ob sie ihren Mitarbeitern im Home-Office vertrauen. Lediglich 27 % der Chefs vertrauen nicht auf die Zuverlässigkeit und Leistung der Mitarbeiter bei der Heimarbeit. Die Antworten der Arbeitnehmer teilen sich nahezu gleichmäßig auf. Zusammengenommen sind es knapp über die Hälfte (53 %) der Arbeitnehmer, die annimmt, dass ihnen ihr Vorgesetzter Vertrauen entgegenbringt. 47 % der befragten Angestellten gehen davon aus, dass ihnen misstraut wird.Mögliche Gründe für fehlendes VertrauenDas fehlende Vertrauen ist also eher auf Seiten der Arbeitnehmer gegenüber ihren Arbeitgebern zu finden. Dies kann unter anderem daran liegen, dass keine gesunde Feedback-Kultur im Unternehmen betrieben wird. Während für viele Chefs keine Kritik auszusprechen bereits Lob genug ist, sind positives Feedback und regelmäßige Anerkennung für viele Angestellte jedoch unheimlich wichtig. Dies stärkt das Vertrauen und fördert die Motivation, was sich dann auch beim Arbeiten im Home-Office widerspiegelt.Alle Infos zur Umfrage inkl. Infografik gibt's hier: http://ots.de/IrzsqtPressekontakt:Munkhjin Enkhsaikhan030 120 82 82 89presse@transparent-beraten.de http://www.transparent-beraten.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/118527/4623197OTS: transparent-beraten.de GmbHOriginal-Content von: transparent-beraten.de GmbH, übermittelt durch news aktuell