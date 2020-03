Home Loan: Damit hat das Unternehmen nicht gerechnet

An der Heimatbörse OTC US notiert Home Loan per 09.03.2020, 05:41 Uhr bei 35.5 USD. Home Loan zählt zum Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,04 Prozent und liegt damit 0,16 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Thrifts & Hypothekenfinanzierung, 2,89). Die Home Loan-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,85 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Home Loan damit 3,27 Prozent über dem Durchschnitt (7,59 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt 7,43 Prozent. Home Loan liegt aktuell 3,42 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Fundamental: Die Aktie von Home Loan gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 37,32 insgesamt 70 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung", der 21,95 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".