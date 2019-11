Home Instead will Kooperationen mit Anbietern für Betreutes Wohnen ausbauen / Betreutes Wohnen in der eigenen Wohnung hilft bei langen Wartelisten

Köln (ots) - Die Seniorenbetreuung Home Instead will stärker mit Anbietern fürBetreutes Wohnen zusammenarbeiten. Grund ist die hohe ungedeckte Nachfrage nachWohnungen im Bereich des Betreuten Wohnens. Lange Wartezeiten auf eine derbegehrten Wohnungen sind daher die Regel. Mit den stundenweisenBetreuungsangeboten, wie sie Home Instead bundesweit anbietet, können langeWartezeiten in der eigenen Wohnung überbrückt werden.Studie zeigt den Bedarf in NRWDie aktuelle Marktanalyse des auf Senioren- und Wohnimmobilien spezialisiertenProjektentwicklers Terragon (www.terragon-ag.de) bestätigt ebenfalls, dass es inNordrhein-Westfalen zu wenig Plätze im Betreuten Wohnen gibt. Das Unternehmenhat in seiner Studie die Versorgungssituation im Immobiliensegment BetreutesWohnen in NRW untersucht. Demnach kann die Nachfrage bei weitem nicht gedecktwerden. Im Durchschnitt klafft eine Lücke von rund 200 Prozent. In der Studiewird auch deutlich, dass nicht alle Wohnangebote dem Anspruch eines umfassendenServicewohnens entsprechen. Somit wird die Nachfragelücke wahrscheinlich sogarnoch größer sein, wenn man die baulichen und betreuerischen Bedarfedifferenziert erheben würde.Die Ergebnisse korrespondieren mit den Erfahrungen von Home Instead inDeutschland. So steigt die Nachfrage nach stundenintensiver Betreuung in dereigenen Wohnung stetig. Inzwischen werden mehr als 22.000 Kunden regelmäßig mitmindestens zweistündigen Betreuungseinheiten in der Woche unterstützt. Nebengrundpflegerischen Leistungen liegt der Schwerpunkt in der Gestaltung einesaktiven Alltags und damit eines aktiven Lebensumfelds nach den Wünschen desSeniors. Gerade für Senioren mit demenziellen Erkrankungen, die zu Hause vonAngehörigen betreut werden, ist dieses Angebot passend, da ein Wechsel desLebensumfelds vermieden werden kann.Bauliche und betreuerische Anforderungen individuell berücksichtigenWenn Senioren und deren Angehörige keine passende Wohnung in einer Einrichtungdes Betreuten Wohnens im gewohnten Lebensumfeld finden, kann die Organisationeines "Betreuten Wohnens zu Hause" eine Alternative darstellen. Ist die Wohnungnicht barrierefrei oder nicht barrierefrei erreichbar, kann so zumindest dieWartezeit auf eine baulich passende Wohnung gut überbrückt werden. Und mit demUmzug kann auch die Betreuung mitziehen.Erste Zusammenarbeiten mit Anbietern des Betreuten Wohnens zeigen, dass dieSenioren ein solches, aufeinander abgestimmtes Angebot in den Einrichtungen undim Vorfeld während der Wartezeiten gut annehmen. Die Zahlen von Terragon belegeneindrucksvoll, dass mit Blick auf die langen Planungs- und Realisierungszeitenden Senioren nur durch ein neues Denken von aufeinander abgestimmten Angebotender Lebensalltag altersgerecht gestaltet werden kann.Über Home InsteadHome Instead wurde 1994 in den USA gegründet und verfügt heute über mehr als1.200 Standorte in 12 Ländern auf vier Kontinenten. Die Betreuungskräfte vonHome Instead ermöglichen hilfs- und pflegebedürftigen Menschen ein Leben inihrer vertrauten Umgebung.In Deutschland ist Home Instead seit 2008 vertreten, die Zentrale befindet sichin Köln. Aktuell gibt es bereits über 110 Betriebe mit mehr als 22.000 Kunden inDeutschland, die allesamt über eine Pflegekassenzulassung verfügen und somitalle ambulanten Budgets der Pflegeversicherung nutzen können.Pressekontakt:Meike Hansen / Jana BackesFleishmanHillard Germany GmbHTel. 069-405702-465/-462meike.hansen@fleishman.comjana.backes@fleishman.comOriginal-Content von: Home Instead, übermittelt durch news aktuell