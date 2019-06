Home Instead garantiert Zuwendung mit Prüfsiegel

Köln (ots) - Externe und interne Qualitätskontrollen sowie einsystematisches Qualitätsmanagement sichern hohe Standards beihäuslicher BetreuungSeit kurzem ist es amtlich: Mit Inkrafttreten des so genanntenTerminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG) können demnächst auchdie Leistungen von Betreuungsdiensten mit der Pflegekasse abgerechnetwerden. Damit erkennt der Gesetzgeber die Bedeutung der häuslichenBetreuung in der pflegerischen Versorgung an.Das bedeutet auch, dass die Ansprüche an die Qualität derBetreuung entsprechend hoch sind. Die Betreuer müssen angemessengeschult sein, die Abläufe beim Betreuungsdienstleister reibungslos,sicher und standardisiert funktionieren. Die Qualitätskriterien fürdie reinen Betreuungsdienste sind allerdings derzeit noch in Arbeit.MDK garantiert Einhaltung der QualitätsstandardsAnders bei Home Instead: Die als Pflege- und Betreuungsdienstezugelassenen Betriebe erbringen im Gegensatz zu reinenBetreuungsdiensten auch Leistungen der Grundpflege. Daher werden sieschon heute und auch in Zukunft vom sogenannten Medizinischen Dienstder Krankenversicherung (MDK) überprüft. Der MDK sorgt dafür, dassdie geltenden Qualitätsstandards im Gesundheitswesen eingehaltenwerden. Er stattet den einzelnen Institutionen regelmäßige Besuche abund prüft, ob sie den Vorgaben entsprechen. Bei Home Instead werdenebenfalls regelmäßige Besuche und Audits angesetzt - bis hin zuVisiten bei den Kunden. Grundsätzlich geht es dabei um Strukturen,Prozesse und Ergebnisse (in Gestalt der Kundenzufriedenheit). Erstwenn wirklich alles zum Besten steht, geben sich die Prüfer des MDKzufrieden. Ablesen lässt sich das dann an einer klassischen Schulnote- hier möchte natürlich jeder gerne eine "Eins" bekommen.Home Instead setzt mit eigenem Qualitätsmanagement auf doppelteSicherheitMit Noten, die sich bislang stets im Einser-Bereich bewegten, kannHome Instead sehr zufrieden sein. Aber das Unternehmen tut noch mehr.Es setzt auf doppelte Sicherheit: Zu den externen Qualitätsstandardsund deren Überprüfung kommen weitere, eigene Standards mitspezifischen Parametern, die ebenfalls regelmäßig auditiert werden.Rund 25 relevante Prüfkriterien gibt es.Die internen Qualitätsprüfer sind dabei aber nicht nur strengeGutachter, sondern vor allem auch Helfer und Unterstützer. Siewissen, worauf es ankommt, geben dieses Wissen gerne weiter undbereiten die Partnerunternehmen damit umfassend auch für externeAudits vor. Darüber hinaus arbeitet Home Instead kontinuierlich ander systematischen Optimierung des internen Qualitätsmanagements.Hierbei kommen zunehmend auch die Möglichkeiten neuer digitalerTechnologien wie zum Beispiel ein hocheffizientes Ticketing-Systemfür Reportings und Prüflisten zum Einsatz.Wer das Wohl seiner Lieben in die Obhut von Betreuungskräftengibt, möchte, dass alles sicher und zuverlässig ist. Bei Home Insteadsteht dafür bereits heute ein enges Netz anerkannter externer undinterner Qualitätskontrollen, das auf Engagement, Verantwortung undTransparenz setzt.Bildmaterial finden Sie unter folgendem Link: http://ots.de/qI8caFÜber Home InsteadHome Instead wurde 1994 in den USA gegründet und verfügt heuteüber mehr als 1.000 Standorte in 12 Ländern auf vier Kontinenten. DieBetreuungskräfte von Home Instead ermöglichen hilfs- undpflegebedürftigen Menschen ein Leben in ihrer vertrauten Umgebung. InDeutschland ist Home Instead seit 2008 vertreten, die Zentralebefindet sich in Köln. Aktuell gibt es bereits über 100 Betriebe inDeutschland, die allesamt über eine Pflegekassenzulassung verfügenund somit alle ambulanten Budgets der Pflegeversicherung nutzenkönnen.Pressekontakt:Meike Hansen / Lulit ZemichaelFleishmanHillard Germany GmbHHanauer Landstr. 182 A60314 Frankfurt am MainTel. 069-405702-465/-466Meike.hansen@fleishman.com / Lulit.zemichael@fleishman.comOriginal-Content von: Home Instead, übermittelt durch news aktuell