Home Depot-Aktien: Warum sie heute steigen!

Überblick

The Home Depot Inc (NYSE:HD) wird am Dienstag höher gehandelt, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt gab.

Home Depot meldete einen Quartalsgewinn von $3,92 pro Aktie, der die Schätzung von $3,40 pro Aktie übertraf. Das Unternehmen meldete einen Quartalsumsatz von 36,8 Mrd. $, der die Schätzung von 34,49 Mrd. $ übertraf, was einer Steigerung von 9,8 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung