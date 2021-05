Home Depot Aktie: Das sind die Bullen und Bären der Woche!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die Investoren begannen die vergangene Woche in einem abwartenden Modus, trotz der bisher starken Gewinnberichtssaison. Während die Wochenergebnisse der Big Boxes größtenteils besser als erwartet ausfielen, blieb die Schwäche an den Märkten bestehen, was zum Teil auf die Unsicherheit bei Kryptowährungen und Anzeichen von Inflation und einem schwächeren Dollar zurückzuführen war.

Das ist passiert

Dann kam ein hawkischerer Kommentar als üblich von der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung